Ещё поборемся

Накануне игры главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич подвёл итоги предыдущих двух встреч и отметил, что команда настроена побеждать:

– В первых двух играх против КПРФ мы выходили на паркет с максимальным настроем. Тем не менее добились только одной победы, что в матчах против такого сильного соперника, наверное, закономерный результат. В первой игре нам не удалось справиться с задачей, в том числе из–за того, что мы на тот момент были без Руслана Кудзиева, одного из наших лидеров и бомбардира. К сожалению, не удалось найти баланс четвёрок, чтобы его заменить. Во второй игре Руслан появился на площадке. Перед игрой мы долго беседовали, и в итоге ему удалось убедить меня выпустить его, несмотря на медицинские ограничения. Он больше не мог оставаться в стороне.

Во второй встрече команде удалось найти свою игру, парни приложили дополнительные усилия и победили, говорит тренер. Кроме того, уверенную и надёжную игру в воротах продемонстрировал Николай Балашов.

– Мы полны энтузиазма продолжить борьбу и пройти дальше. Для этого у нас есть силы. Что особенно важно, в команде царит хорошая атмосфера, игроки верят друг в друга, — добавил Евгений Куксевич.

Уверенный настрой наши парни подтвердили в следующей же игре серии, победив КПРФ со счетом 5:2.

На стартовом отрезке встречи уверенно вёл «Норильский никель», особенно отличились его бразильские легионеры. На 16–й минуте Габриэль и Алекс организовали штурм ворот КПРФ, а точку в атаке поставил Родригиньо, ударив под перекладину. Затем «коммунисты», допустив ошибку в элементарном эпизоде, потеряли мяч, который подхватил Родригиньо и вывел на ударную позицию Габриэля, 19–й номер гостей не промахнулся. А ещё спустя минуту Путилову пришлось доставать из сетки третий мяч, и вновь забил Габриэль, завершивший контратаку своей команды. Следом москвичи, благодаря шестому фолу, получили право на десятиметровый, однако Андрей Заболонков пробил мимо ворот Николая Балашова.

После перерыва северяне продолжили наседать. На 35–й минуте Габриэль на своей половине площадки завладел мячом, сыграл на Нандо, получил ответный пас, приблизился к воротам и довёл счёт до 4:0, оформив первый хет–трик в составе заполярного клуба. Далее на 40–й минуте о себе напомнил лучший снайпер «Норникеля» Руслан Кудзиев, который, обойдя защитные ряды соперника, отправил снаряд под дальнюю штангу. Четыре минуты спустя москвичам удалось размочить счёт: со средней дистанции точно пробил Артем Ниязов. Под конец игры с передачи того же Ниязова забил Дуглас. Победа «Норильского никеля» — 5:2, в серии — 2:1.

Евгений Куксевич после матча отметил, что норильчанам удалось в первом тайме разрушить атакующую мощь КПРФ:

– Хорошо отжимали, не давали заходить в позиционные атаки, которые так любит соперник, хорошо работали со столбом. Потом нашли свои моменты, повели, и нам стало легче психологически. Соперник хотел отыграться на своей площадке, но у нас получались контратаки. Во втором тайме пришлось много терпеть в позиционной обороне и при подключениях вратаря. Но мы это всё разбирали и отработали хорошо. Здорово, что создали ещё задел в мячах. А в концовке один гол, красивейший, на мой взгляд, забила КПРФ, отличная комбинация. А дальше матч до победного конца довели мы. Считаю, отлично сработала команда: мы сегодня были дружны что на скамейке, что на площадке.

К сожалению, на следующий день удача отвернулась от наших футболистов, «Норильский никель» уступил КПРФ в четвёртом матче серии — 1:5.

На 12–й минуте, воспользовавшись ошибкой норильчан в обороне, счет открыл Денер. На 20–й минуте благодаря Артему Ниязову, пробившему издали после розыгрыша углового, москвичи укрепили своё преимущество. Почти сразу после этого Николаю Балашову пришлось в третий раз доставать снаряд из сетки — забил Янар Асадов. А под самый конец тайма мяч в четвёртый раз пересёк линию ворот северян, это был красивейший удар под перекладину в исполнении Андрея Заболонкова.

Вторую половину встречи игроки КПРФ начали весьма успешно. На 31–й минуте Асадов оформил дубль после паса Заболонкова. Такое развитие событий подвигло «Норильский никель» на игру с пятым полевым, роль которого исполнял Занотто. Это принесло свои плоды за десять минут до конца встречи — Родригиньо с передачи Кудзиева отыграл один мяч. Не прошло и минуты, как был назначен шестиметровый в ворота КПРФ, но Кудзиев не смог переиграть Цайдера. Больше голов на этой встрече не было. А когда до конца игры оставалось меньше трёх минут, Нандо, прерывая атаку соперника, неудачно сыграл рукой и, получив прямую красную карточку, покинул площадку.

Победа КПРФ — 5:1. Счёт в серии стал равным — 2:2. Следовательно, противостояние продолжается — 22 мая в Норильске пройдёт заключительная игра серии. Так что судьбу второй путёвки в финал норильчане будут решать на домашнем паркете.