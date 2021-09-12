Есть на что посмотреть!

Кубок–1976

11 сентября 1976 года «Заполярная Правда» писала: «Вот уже на протяжении семи лет под занавес летнего спортивного сезона сильнейшие футбольные команды нашего города разыгрывают Кубок газеты». Тогда в турнире участвовали 12 команд. Игры начались 9 сентября, а финал состоялся 19 сентября, «в пасмурный предзимний день». «Строитель» уступил команде «Никель» с минимальным перевесом — 1:2.

Игры Кубка проходили в городе ещё несколько лет. В редакции хранятся фотографии с соревнований 2002 и 2004 годов. А после 2005–го наступил большой перерыв.

Кубок–2005

В 2005 году в кубковых играх определяли трёх победителей — ими стали две команды, вышедшие в финал, и ещё одна, получившая приз зрительских симпатий. Болельщики могли поддержать и вывести спортивный коллектив в лидеры, даже если он уже выбыл из игры. В итоге наибольшее число голосов набрала команда «Азеди».

«Тридцать второй Кубок «Заполярки» завершён. Будем надеяться, что ждёт нас и тридцать третий, и пятидесятый, и сотый», — писала «Заполярная Правда» в 2005 году, когда знаменитый кубок передали в вечное пользование команде «Алания», трижды победившей в турнире. Однако затянувшийся ремонт стадиона надолго отодвинул эти планы.

Кубок–2013

В 2013 году первая полоса «Заполярной Правды» известила: «Мы вернулись!» — после восьмилетнего перерыва вновь начались игры Кубка.

В этот раз в финале играли «Автомобилист» и «Металлург». Во время матча шёл дождь, что внесло свои коррективы в голевую активность. Впрочем, уже в первом тайме счёт на табло стал 2:0 в пользу «Металлурга», который в итоге победил, обойдя соперника на один мяч. Сразу три спортсмена из этой команды были отмечены индивидуальными призами как лучшие — вратарь, бомбардир и игрок турнира.

Кубок–2014

34–й Кубок «Заполярной Правды» должен был разрешить накопившиеся противоречия между признанными лидерами сезона — «Аланией» и «Металлургом». Однако к общему удивлению эти команды не смогли выйти в финал Кубка, уступив не самым сильным соперникам. В четвертьфинале «Металлург» покинул турнир из–за потери ключевых игроков, а «Алания» оступилась в одной восьмой, не сумев преодолеть сопротивление «Юрмалы» — своего обидчика в финале Кубка города. «Строитель» моментально воспользовался ситуацией и, последовательно обыграв «Спектр», «Динамо» и «Юрмалу», дошёл до финала. Новичок сезона, команда «Океан», обошедшая «Фрегатъ», «Сибирь» и «Юность», также уверенно показала себя в финальной игре. Свисток судьи зафиксировал окончательный счёт матча — 3:1 в пользу «Строителя».

Кубок–2015

В заключительном кубковом матче сошлись команды «Строитель» и «Океан». В ходе игры болельщики не единожды вспоминали Аргентину, Ямайку и песню группы «Чайф». В результате счёт — 5:0. Победу одержал «Строитель», лидер футбольного сезона 2014 года.

Кубок–2016

В этом году за Кубок боролись 17 команд. В финальном матче, состоявшемся 4 сентября, на газон «Заполярника» вышли «Алания» и «Туран». В первом тайме сильнее оказалась «Алания», которой удалось добиться минимального перевеса. Второй тайм сложился более напряжённо — «Туран» не намерен был сдаваться без боя, но и «Алания» рвалась к победе. Обе команды забили ещё по одному голу. При счёте 2:1 в ворота «Турана» был назначен пенальти, однако Наил Гусейнов не смог его реализовать. «Туран» перешёл в наступление, но мяч в сетку противника залетать никак не желал. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «Алании». Наил Гусейнов («Алания») был признан лучшим бомбардиром. А лучшим игроком турнира стал его соратник Алан Кочоров. Кстати, в 2016 году игры впервые проходили на двух полях: «Заполярника» и талнахского стадиона «Солнышко».

Кубок–2017

И вновь победу в Кубке праздновала «Алания». В этот год она стала и чемпионом города. Финальная игра на Кубок «Заполярки» получилась более нервной и горячей. На поле встретились давние соперники — «Океан» и «Алания». «Горячность» игры проявлялась и в числе нарушений, зафиксированных арбитрами, и в несдержанных словах, нёсшихся с поля. Итоговый счёт на табло — 4:1.

В борьбе за третье место сошлись команды «Туран» и «Строитель». Окончательный результат 4:1 — за «Строителем».

Кубок–2018

Обладателем почётного трофея опять стала «Алания», обыгравшая в финале команду СКГМИ.

На этот раз в борьбу за Кубок старейшей норильской газеты вступили 15 команд, которые на протяжении двух недель выявляли сильнейших по системе плей–офф. Мало кто мог предположить, что бронзовые медали турнира достанутся «Механику», который на протяжении всего сезона демонстрировал довольно посредственный футбол (в чемпионате города команда стала только 12–й). Тем не менее в матче за третье место Кубка «Заполярки» «механики» сумели не просто навязать свою игру, но и добиться победы над серебряным призёром чемпионата города.

В финале же розыгрыша Кубка «ЗП» встретились две «родственные» команды: «Алания», созданная в начале 2000–х осетинским землячеством и за годы своего существования неоднократно становившаяся сильнейшей в городе, и СКГМИ (феномен последних лет для норильского футбола), состоящий из студентов Северо–Кавказского горно–металлургического института (Владикавказ), которые проходили производственную практику на предприятиях Заполярного филиала «Норникеля».

Кубок–2019

А вот в этом году удача «Алании» изменила, и главный приз перешёл к новым хозяевам — команде «Туран».

«Туран» оспаривал главный приз с «Юлдыз». «Последний известен своим азартом и активной борьбой за мяч, которую чаще всего выигрывает. При отсутствии большого числа техничных игроков это даёт желаемый результат: «Юлдыз» завершил регулярный чемпионат города на первом месте. Так что участие спортсменов в финале Кубка «ЗП» можно назвать закономерным. И заключительный матч не стал исключением: «Юлдыз» держался до конца, причём чем ближе был финальный свисток судьи, тем отчаяннее действовали игроки — местами грубовато, но в пределах правил. Такой напор оправдан — в соперники им досталась сильная команда, которая в этом сезоне уже положила в свою копилку золото Кубка города, бронзу чемпионата Норильска и теперь всерьёз решила удвоить золотой запас», — писала «Заполярка» два года назад. «Туран» тогда также собрал хороший коллектив, в него пришли ребята из «Океана» и других команд, которые снялись с игр турнира. Очень техничные, больше половины игроков — выпускники отделений мини–футбола, отсюда грамотные пасы низом и хорошая реализация моментов», — отметил главный судья турнира».

«Алания» же в этот год играла за третье место с молодой и дерзкой командой «Масаллы», и бронза досталась ей после серии пенальти.

Интересно, что в 2019–м провели экспериментальный чемпионат города — впервые сделали зону плей–офф: после 12 сыгранных матчей «регулярки» выявляли восьмёрку сильнейших, которые в рамках 1/4 финала играли на вылет. Однако опыт показал, что такой формат неудобен для многих команд, и в будущем — в юбилейный Кубок «Заполярной Правды» — решили вернуться к прежней системе.

Но тут вмешалась пандемия, и в прошлом году Кубок не проводился. Так что «старую новую» систему вернули только этим летом.

Кубок–2021

2 сентября в Норильске стартовал 40–й Кубок «Заполярной Правды». Команды начали сразу с четвертьфинала, играть они будут по олимпийской системе — на выбывание. В день открытия турнира на поле сошлись команды «Строитель» и «Масаллы».

Результат стартовой игры — 4:2 в пользу «Строителя». Эта команда изначально выходила на поле фаворитом и подтвердила свои победные амбиции. «К сожалению, команда «Масаллы» к окончанию летнего сезона практически распалась — большинство игроков травмированы, некоторые ушли в другую команду. Но даже при этом команда играла, и борьба на поле была», — отметил главный судья турнира Наил Гусейнов.

Увы, неутешительная новость пришла из стана команды «Алания»: неоднократный победитель Кубка снялся с соревнований. Несколько игроков травмированы, кто–то уезжает в отпуск, потому состав не набирается. В этой связи их противник в турнирной таблице СКГМИ сразу вышел в следующую стадию соревнований.

Тем не менее Кубок продолжается, и на поле ещё не раз выйдут сильные команды, готовые под занавес сезона показать отличную игру. А трибуны займут их верные болельщики, ведь большой футбол в Большом Норильске любят и ценят, а значит, и посмотреть, как всегда, будет на что.