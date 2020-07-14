Евгений Куксевич: «Любой матч – лучше тренировки»

Главный тренер мини-футбольного клуба «Норильский никель» Евгений Куксевич рассказал о первом контрольном матче перед рестартом чемпионата России по мини-футболу. Напомним, 11 июля норильчане переиграли МФК «КПРФ-2», выступающую в Высшей лиге со счетом 10:5.

«С начала подготовительного периода команда провела два микроцикла. Я их называю втягивающими. Ребята работали на свежем воздухе, где готовили сердечно-сосудистую систему, - поделился наставник «Норникеля». – Затем мы перешли в зал, где провели четыре микроцикла по три дня. Между ними были выходные и восстановительные мероприятия. Затем начали работу над технико-тактическими действиями и взаимопониманием игровых взаимодействий. И в заключение этого этапа подготовки провели контрольную игру. Любой матч – лучше тренировки. Тем более когда мы соперничаем с другой командой. Во-первых, мы увидели результаты наших тренировок, отметили, как действует команда на игровой площадке. Во-вторых, получили игровой накал, прочувствовали ритмику игры. И последнее – выявили реакцию организма на игровой площадке на фоне нагрузок. Именно эти факторы были наиболее важны».

Евгений Куксевич отметил, что все моменты в команде разобрали, некоторые «не совсем хорошо отточили». Однако после игры игроки получили всю необходимую информацию по своим действиям. Утро следующего дня у наших футболистов началось с детального видеоразбора матча. По каждому аспекту сделали анализ. Система проведения игр плей-офф предусматривает спаренные матчи, поэтому нужно готовиться соответствующе.

«В тот же день мы провели вторую игру, но между собой. Разделили всех игроков на две команды по семь человек. Играли на интерес, проигравшая команда угощала победителей пиццей. Тем самым улучшили эмоциональное состояние, загрузились необходимыми углеводами и восстановили потраченную энергию. Подготовка к возобновлению сезона продолжается, работаем с большим желанием и усердием», – заключил Евгений Куксевич.