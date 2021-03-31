Федерация хоккея России приглашает юных хоккеистов на конкурс для отбора на сборы

На сборы будут приглашены 23 спортсмена — причём шансы выиграть поездку в «Артек» имеет любой юный хоккеист в возрасте с 13 до 14 лет: право участия в сборах разыгрывается в рамках конкурса. Для участия юным хоккеистам необходимо предоставить две работы: видеоролик с самопрезентацией и фрагментами игровых моментов; мотивационное письмо на тему «Почему я выбираю Национальную программу подготовки хоккеистов «Красная машина» и хочу стать профессиональным хоккеистом».

Победители конкурса будут определяться по сумме баллов. Баллы будут начисляться как за владение различными компонентами спортивного мастерства (оценивается присланный видеоматериал), так и за качество мотивационного письма (оригинальность, творческий подход, логичная аргументация, умение изложить свою мотивацию на пути к профессиональной карьере).

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 апреля (по электронной почте a.yakovlev@fhr.ru). Итоги конкурса и списки победителей будут опубликованы на наших официальных информационных ресурсах ФХР. Участие юных хоккеистов в тематических сборах потребует письменного согласия родителей.

Все подробности об условиях участия в конкурсе, порядке проведения и подведения итогов, критериях оценки конкурсных работ, публикации результатов и образец анкеты участника – в официальном положении о проведении конкурса на сайте.