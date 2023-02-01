Фигуристы и хоккеисты Таймыра отличились на соревнованиях в Норильске

В соревнованиях приняли участие 42 спортсмена из Норилська и Дудинки. Воспитанники Центра развития зимних видов спорта Ева Найгаузер и Игорь Горецкий завоевали золотые медали, выполнив норматив III и II спортивных разрядов соответственно. Софья Евдокимова получила серебряную медаль по программе II спортивного разряда, Маргарита Будная заняла третье место, выполнив норматив I спортивного разряда. Тренер Елена Костенкова гордится своими воспитанниками.

Также 28 января на крытом катке «Льдинка» состоялась первая игра открытого первенства по хоккею среди юношей 2012-2013 г. р. в текущем спортивном сезоне. За победу сражались дудинская команда «Ястребы» и команда из Норильска «Заполярник». В результате игры дудинчане победили со счетом 7:3. Подготовил ребят Сергей Букреев.