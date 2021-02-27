Финал чемпионата России по хоккею с мячом может пройти в Красноярске

Федерация хоккея с мячом РФ объявила конкурс на право проведения матча. Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев уже подписал заявку на проведение главного хоккейного события сезона в столице Красноярья. Решающая игра состоится 21 марта. Один из важных критериев для участия в конкурсе — наличие в городе стадиона, соответствующего всем требованиям. Красноярский стадион «Енисей» считается одной из лучших ледовых арен в мире.

Участники финала определятся в серии плей–офф чемпионата страны. У хоккейного клуба «Енисей» есть хорошие шансы попасть в финал. «Мы надеемся, что федерация нас поддержит, и очень рассчитываем, что наш «Енисей» доберётся до финала», — заявил краевой министр спорта.

Напомним, на днях в Красноярске «Енисей» одержал победу над лидером сезона — московским «Динамо». Игру посетил губернатор. После знаковой встречи глава региона сказал:

«Для меня большая честь лично поболеть за один из самых титулованных хоккейных клубов страны и мира. Стараюсь следить за всеми матчами, знаю о положении в турнирной таблице, об успехах и проблемах клуба. Очень приятно, что хоккейный «Енисей» сохраняет свой фирменный стиль — высокую скорость и игровую дисциплину».