Финальный рывок

– Прошлый год стал для соревнований, проводимых под эгидой городской газеты, юбилейным. На церемонии награждения мы договорились встретиться со спортсменами вновь, уже в 41–й раз. И сдержали своё обещание, — отмечает главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский. — Естественно, в истории соревнований были пробелы, состав и количество команд менялись, но неизменным оставался дух спортивной борьбы, несгибаемый бойцовский характер ребят. Поэтому я не сомневаюсь: футболисты и сейчас выступят мощно и достойно, проявив свои лучшие качества. Удачи всем!

В турнире, игры которого принимает талнахский стадион «Солнышко», играют семь команд: «Строитель», «Туран», «Югас», «Эверест», «Юлдыз», «Алания» и «Массалы».

– Несмотря на нечётное количество участников, регламент предполагает проведение четырёх четвертьфинальных игр, двух полуфиналов, матча за третье место и финальной встречи, — рассказал главный судья кубка Дмитрий Апраксин.

По мнению главного судьи, соперники, которым предстоит сразиться за главный приз, относительно равны в мастерстве, поэтому крупной разницы в счёте встреч болельщики, скорее всего, не увидят. Эта тенденция, кстати, в последнее время подтверждается результатами всех местных футбольных соревнований — Кубка открытия сезона, чемпионата города и Кубка Норильска. И если раньше на первый план выходила одна и та же тройка фаворитов, то сегодня шанс на победу есть у каждой команды, и на пятки маститым спортсменам давно наступают молодые амбициозные коллективы.

Вместе с тем, поскольку в ходе Кубка «Заполярной Правды» не будет учитываться разница забитых и пропущенных мячей, как это делается на чемпионате города, и вопрос о выходе в следующую стадию турнира решает одна игра, встречи ожидаются жаркие и острые. Кто–то захочет завершить сезон на высокой ноте, закрепив успех во всём сезоне, а кто–то — «реабилитироваться» за неудачи, постигшие команду при участии в чемпионате и Кубке города.

– В чемпионате города победу праздновал «Туран», потому на старт Кубка «Заполярки» он выходит в статусе одного из лидеров, и, я уверен, команда захочет подтвердить этот статус. Кстати, ввиду своих заслуг, «Туран» не будет играть в четвертьфинале, а сразу проходит в полуфинал. Но сильных соперников у него сыщется достаточно. Та же «Алания», например, всегда славится стабильно высокими показателями. И хотя она провалила чемпионат Норильска, заняв четвёртое место, зато сумела завоевать Кубок города. Так что у команды есть все шансы закончить сезон в плюсе. Не менее хорошие позиции у «Югаса» и «Эвереста» — они, как–никак, стали призёрами чемпионата. Другие коллективы, без сомнения, тоже выходят на поле с самыми серьёзными намерениями, — поделился главный судья турнира.

Кубок «Заполярной Правды» примечателен и тем, что проходит в конце отпускного сезона, когда большинство футболистов возвращаются в город с материка. Так что играть они будут в полную силу и в максимально слаженных составах, многие — соскучившись по играм.

Сегодня с 18.30 пройдут три четвертьфинальные игры.

Завтра, 17 сентября — полуфиналы, в 14.00 и 16.00.

Матч за бронзовые медали пройдет 18 сентября в 12.00. Финальная встреча назначена на 14.00. В 16.15 состоится церемония чествования победителя и призёров, а также лучших игроков в отдельных номинациях.

На этом норильчане попрощаются с футбольными баталиями до следующего лета. Надеемся, в спортивном плане оно выдастся традиционно жарким.