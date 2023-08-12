Физкульт–привет! Физкульт–ура!

Сноровка, закалка, тренировка

Для начала определимся с терминами и датами. Слово «физкультурник» — чисто советское изобретение. Так в нашей стране называли (и называют до сих пор) человека, основная цель которого в занятиях спортом — укрепление сил и здоровья, в отличие от профессионального спортсмена, которому важны результат и достижения. А День физкультурника рекордсменов и спортсменов–любителей как раз и объединяет.

Понятно, что такое значимое для СССР явление как физическая культура не могло оставаться без официального праздника. И он появился, увеличив, как и планировалось, популярность спорта у народа в разы. Потому как стране очень нужен был «новый человек» — всесторонне развитый и гармоничный, сильный и способный защищать свою Родину.

Постановление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника было подписано Советом Народных Комиссаров СССР 16 июля 1939 года. Первый официальный праздник провели 18 июля 1939 года. До 1961 года дату праздника устанавливали ежегодно, а после стали отмечать в августе — когда во вторую субботу месяца, а иной раз и в воскресенье.

Из июльских выпусков «Заполярной Правды» 1954 года (газете к тому моменту исполнилось полгода) мы узнаём, что всесоюзный парад физкультурников в Москве был ярким и величественным: «Спортивный праздник на центральном стадионе «Динамо» собрал свыше 30 тысяч спортсменов — представители всех союзных республик и добровольных спортивных обществ приняли участие в этом торжестве». Кстати, и в Норильске в то время стадион назывался «Динамо». А в 1958 году его переименовали в «Труд» — видимо, потому, что тогда, после объединения всех рабочих профсоюзов СССР, появилось единое всесоюзное спортобщество с таким названием.

Первые описанные «Заполяркой» мероприятия в Норильске, приуроченные к Дню физкультурника, начались 13 июля 1954 года с открытия Третьей спартакиады спортсообщества окружкома профсоюза. В соревнованиях участвовали шесть спортколлективов. «Новый рекорд города и края установил Новоселов, метнувший диск на 35,7 м», — сообщала наша газета. Для справки: мировой рекорд в этой дисциплине среди мужчин был установлен 6 июня 1988 года в ГДР — диск достиг отметки 76,80 м.

Строем норильские физкультурники прошли 25 июля. Подготовка велась серьёзная: «Спортивные коллективы занимались оформлением своих колонн, готовили выступления». В назначенный день «в красивых спортивных формах прошли физкультурники мимо трибуны, демонстрируя силу и молодость. Участники парада выполнили массовые вольные движения, спортсмены–гимнасты показали своё мастерство на брусьях, мотоциклисты — фигурную езду, велосипедисты — гонку с выбыванием на велосипедах по кругу стадиона «Динамо».

Примечательно, что первый норильский стадион торжественно открыли в 1942 году именно в День физкультурника. Выходит, в Норильске этот всесоюзный праздник смогли отметить лишь спустя три года после его учреждения. Как пишет Станислав Стрючков в книге «История домов и людей», «всё началось с Совета физкультуры, недавно созданного при окружном комитете профсоюзов Норильска. Именно спортсмены поставили перед руководством вопрос о создании стадиона на пустыре в центре Аварийного посёлка. Там, где уже несколько лет играли в футбол на поляне. После смены, часто ночами, облагораживали территорию. Обнесли всё забором, построили арку и небольшой павильон. Изготовили спортивные снаряды и качели, разровняли футбольное поле и беговую дорожку. В день открытия стадиона спортивно–массовые мероприятия следовали одно за другим. Норильчане доказывали на деле, что, несмотря на отступление наших войск, дух советского человека не сломлен, и даже в условиях Крайнего Севера продолжается полноценная жизнь. Физкультурники провели профсоюзно–комсомольский кросс, были соревнования по волейболу и городкам, а вечером состоялся футбольный матч на поле нового стадиона. Члены профсоюза состязались в метании гранаты».

Много поводов в июле

Обратимся к июльским номерам «Заполярной Правды» 1959–го — празднику 20 лет как никак. Неизвестно, закономерность или совпадение, но открытие стадиона «Заполярник» (правда, сначала его назвали «Молодёжный») приурочили к юбилейному Дню физкультурника. И провели футбольные матчи. «Спортивный праздник большинство физкультурных коллективов встречают успехами. В их рядах появилось много футболистов–разрядников, молодых, способных судей. Коллективы продемонстрировали красивую, слаженную, напористую игру. Наша задача состоит в том, чтобы норильские футболисты были передовыми в крае!» — писал Ф. Подольский, судья республиканской категории.

Спортивный парад и традиционные к тому времени соревнования физкультурников приурочили ещё и к Дню металлурга: «Физкультурные коллективы были представлены пятьюстами лучшими спортсменами. Комбинированной эстафетой по городу, на пятнадцати этапах были и бег, и гребля, и велосипедные гонки, открылись соревнования взрослых. На стадионе были установлены боксёрские ринги и борцовские ковры. Волейболисты выступали в товарищеских встречах, а у баскетболистов проходили очередные календарные игры в зачёт летней спартакиады комбината. А на озере в это время шли соревнования, не ограничиваемые никакими правилами, кроме правил безопасности — около 50 лодок были предоставлены желающим. Хочешь — греби изо всей силы, соревнуйся с кем–нибудь в скорости, а хочешь — просто загорай на середине озера. «День металлурга прошёл удачно и запомнится надолго! — таким было общее мнение и спортсменов, и зрителей».

Норильск представили достойно

С 1962 года День физкультурника отмечают в последний месяц лета. Накануне празднеств «Заполярка» сообщала, что норильские спортсмены подготовили большую программу спортивных соревнований и выступлений: «В воскресенье 12 августа колонна физкультурников и пионеров торжественным маршем пройдёт по улице Октябрьской на стадион «Труд», где состоится митинг. В этот день вместе со спортсменами города свой праздник отмечают и строители. Футбольные команды коллектива строителей проведут блицтурнир по футболу. На лодочно–водной станции выступят в заплывах лучшие пловцы города, затем состоится товарищеская встреча по водному поло между командами ДСШ и сборной города. Молодые и пожилые! Забудем в этот день о возрасте. Примем участие в городском спортивном празднике!».

1962–й для всех физкультурников страны был примечателен тем, что впервые ВЦСПС проводил смотр спортивной работы среди коллективов, носящих звание спортивного клуба. В СССР тогда действовало около 70 таких спорт-обществ, и одними из первых почётное звание завоевали спортсмены Норильского горно–металлургического комбината. В целом в городе тогда насчитывалось свыше 22 тысяч физкультурников, культивировались 28 видов спорта.

Первая спартакиада спортивных клубов страны, приуроченная к Дню физкультурника, проводилась по пяти видам спорта: лёгкой атлетике, тяжёлой атлетике, велосипедным гонкам, гимнастике и плаванию. В числе участников — чемпионы и призёры Олимпийских игр, первенства СССР и РСФСР. Приняли участие в спартакиаде и спортсмены спортивного клуба «Заполярник». Причём, как писала наша газета, успешно: «Талантливый спортсмен — норильчанин Кималь Маликов — занял третье место в беге на 800 метров. Чемпионом стал и тяжелоатлет Михаил Константинов. Восьмое командное место завоевали в труднейшем единоборстве с 40 коллективами норильские пловцы. На шестом месте — из 53 коллективов — велосипедисты «Заполярника».

Спортом призванные

В 1965 году Норильскому горно–металлургическому комбинату им А. П. Завенягина исполнилось 30 лет. По этому случаю и накануне своего праздника физкультурники Норильска, они же работники комбината, провели самую массовую эстафету: «34 670 человек участвовало в соревнованиях спартакиады по 20 видам спорта. 78 результатов первого разряда, 536 — второго, 2797 — третьего и 79 — юношеского — таков технический результат спартакиады».

Также «Заполярка», перечисляя успехи в спортивной жизни города и комбината, сообщала: «Сейчас со спортивным клубом «Заполярник» знакомы все лучшие спортивные организации страны. По итогам работы за 1964 год наш спортклуб занял второе место среди коллективов Российской Федерации. Дом физкультуры завоевал первенство и переходящее Красное знамя Центрального совета союза спортивных обществ и организаций, отобрав его у магаданцев». И основную задачу прописали: «Каждый житель Норильска должен заниматься физической культурой и спортом. В трудных условиях Севера физическая культура должна войти в повседневный быт народа, и для этой благородной цели мы не должны жалеть сил».

«Всесоюзный день физкультурника — большой праздник для всех норильчан, — писала «Заполярная Правда» спустя 30 лет после проведения в Норильске первых массовых спортивных мероприятий. — Север покоряется здоровым и сильным. Хорошие спортсмены, как правило, — хорошие производственники, студенты и ученики в школе, они меньше других устают и больше других успевают сделать. Их узнаешь не только по «бронзе мускулов и свежести кожи» — им свойственно и особое мироощущение: жизнерадостность, задор, целеустремлённость, деятельная энергия во всём, за что они ни возьмутся. «Спортом призванные» — по–настоящему счастливые люди!

«Год от года увеличивается массовость в занятиях физической культурой и растёт спортивное мастерство норильчан. Среди норильских спортсменов два мастера международного класса, два заслуженных и более 70 мастеров спорта СССР, более 1500 спортсменов первого разряда и более 1200 спортсменов–разрядников», — рапортует наша газета тогда же, в 1972–м.

«Норильск — город ГТО, — сообщает в 1973–м. — Сейчас в нашем городе около 50 тысяч человек охвачено подготовкой и сдачей норм на значок ГТО нового комплекса. Уже более 12 тысяч норильчан сдали нормативы на золотые и серебряные значки».

В 1970–е в «Заполярке» накануне спортивного праздника стали появляться и статьи по истории развития спорта в Норильске: «Когда–то норильчане были динамовцами. В те времена «международные связи» ограничивались в основном Красноярском. Потом ненадолго наш город стал одним из опорных пунктов общества «Металлург». Наконец произошло объединение рабочих спортивных организаций в общество «Труд». С этого времени норильчане начали познавать спортивную географию страны. Их увидели Москва и Ленинград, Киев и Минск, Иркутск и Запорожье, Хабаровск и Владивосток, Рига и Магадан, Ангарск и Ванино, Краснодар и Сочи, Новосибирск и Абакан, Челябинск и Свердловск, Магнитогорск и Череповец, Жданов и Львов. Далеко от Норильска защищают его спортивную честь баскетболисты и снайперы, легкоатлеты и пловцы, лыжники и шахматисты, футболисты и конькобежцы, борцы и хоккеисты, ватерполисты и боксёры... Кого у нас нет, так это гребцов–академиков, лучников, стендовиков, конников, регбистов и, к сожалению, саночников и акробатов. Не развивается также современное пятиборье (лошади!) и хоккей на траве (трава!). Всё остальное в норильском спорте представлено: и горные лыжи, и водные лыжи, и альпинизм даже».

Олимпиада далёкая и близкая

«В эти дни широко развернулось социалистическое соревнование среди низовых производственных коллективов физкультуры, посвящённое XXII Олимпийским играм в Москве. К Дню физкультурника победителями вышли коллективы никелевого, механического заводов и металлургического цеха», — писала «Заполярная Правда» 9 августа 1980 года.

Начиная с 19 июля, со дня открытия Олимпиады–80, наша газета в каждом номере публиковала олимпийские новости. А материалы об итогах игр, которые завершились 3 августа, соседствовали со статьями, подготовленными по случаю Дня физкультурника: «Советские спортсмены на Олимпиаде выиграли 80 золотых, 69 серебряных и 46 бронзовых наград»; «Только за прошедший год норильские спортсмены 75 раз завоевали призовые командные места и 845 личных в краевых, республиканских, всесоюзных и международных соревнованиях по различным видам спорта»; «В московской Олимпиаде приняли участие 8304 спортсмена, тренера, официальных лица»; «За последние годы в Норильске в плавательном бассейне, открытом в 1969 году, подготовлено 30 мастеров спорта и 100 кандидатов в мастера спорта»; «На играх в Москве 97 раз превышались мировые рекорды и 241 раз — олимпийские. Игры судили 1245 арбитров из 78 стран»; «Лучшие пловцы клуба «Заполярник» стартовали на соревнованиях в двенадцати странах мира».

«Олимпийские соревнования посетили почти пять миллионов зрителей», — отчитывался на страницах «Заполярки» президент Международного олимпийского комитета Х. А. Самаранч. «Хочется от имени всех норильчан, побывавших на Олимпиаде–80, поблагодарить краевой совет по туризму и экскурсиям за организацию столь увлекательной поездки в Москву олимпийскую. Такого грандиозного по масштабам праздника я, как, впрочем, и все мои товарищи по туристической группе, не видел ни разу в жизни», — восхищался читатель С. Березин.

Не забыли и о СМИ, освещавших Олимпийские игры: «Огромный объём работы журналистов на Олимпиаде–80 характеризует целый ряд цифр. Например, было осуществлено 212 тысяч телефонных разговоров с зарубежными странами. В главном пресс–центре журналистам было предоставлено свыше миллиона различных информационных бюллетеней». Примечательно, что работал на Олимпиаде — писал о боксе — и норильский корреспондент ТАСС Роман Трусов. Впечатлениями счастливчик поделился с корреспондентом «ЗП» Евгением Латышевым как раз в День физкультурника: «Наш рабочий день в спорткомплексе «Олимпийский» длился по 14–15 часов в сутки. С утра до перерыва смотрели бои, делали записи в блокнотах. В перерыве вместо буфета бежали в подвал, где были установлены тассовские телетайпы. Передав материал, бежали разыскивать тех, у кого в этот день должны были взять интервью... Потом снова бои, потом снова интервью... Говорят, боксёр, чтобы сбросить лишний вес, бегает вокруг ринга. Каждый круг — минус 10 граммов. Я за две олимпийские недели сбросил килограмма два... А вообще, выматываться так я согласился бы ещё и ещё раз. К тому же оргкомитет Олимпиады сделал буквально всё, чтобы облегчить нашему брату жизнь. Прекрасное техническое оснащение — надёжная связь, цветные мониторы с 22 каналами. Кроме того, журналистам, аккредитованным на игры, была предоставлена «высокая проходимость».

Успехи и поражения

В 1985 году накануне Дня физкультурника в Швейцарии закончился юношеский чемпионат Европы по водным видам спорта. В составе сборной команды Советского Союза выступал и норильский школьник мастер спорта Андрей Розентул. «Норильчане — поклонники этого вида спорта — знают, что Андрей Розентул был участником финала Всесоюзных юношеских игр, завоевал победу в соревнованиях на приз газеты «Комсомольская правда», принёс советской команде золото во встрече с пловцами ГДР. И хотя на чемпионате Европы Андрей не поднялся на пьедестал почёта, его тренер Леонид Матвеевич Шишкарев может по праву гордиться успехами своего воспитанника», — писала «Заполярка» о хорошем. «Сегодня есть немало проблем. Так, по итогам прошлого года наш спортклуб «Заполярник» занял предпоследнее место в соревновании со спортклубами России. Одна из причин, помешавших нам занять высокое место, — недостаточно массовое участие в занятиях спортом работников комбината», — не скрывала и плохое. И предлагала решение: «Основная деятельность инструкторов физкультуры должна быть перенесена непосредственно на производство».

1989–й. Дню физкультурника — 50 лет. В юбилей «Заполярка» приводит «Цифры и факты»: «В Норильске в 44 дошкольных учреждениях имеются плавательные бассейны. В 14 детских и восьми подростковых клубах по месту жительства 1400 школьников занимаются шахматами и шашками, футболом и хоккеем, туризмом и настольным теннисом. Занятия ведут 14 тренеров–преподавателей. В 44 общежитиях города работают шесть физкультурно–оздоровительных клубов, под спортивные комнаты переоборудованы 42 помещения. Сегодня в коллективах физкультуры города работают 32 инструктора по производственной гимнастике и девять методистов по физической культуре и спорту. На базе спортсооружений школ города и коллективов физкультуры создан клуб «Допризывник», объединивший более 200 юношей. В городе действуют шесть клубов атлетической гимнастики. В спортзале БОКМО ежедневно бывают 500–600 человек. Через различные секции, группы, тренотделения Дворца спорта «Арктика» в день проходят 830 человек. Загрузка дворца составляет 120–130 процентов».

9 августа 1991 года. Телеграмма в номер: «Всесоюзная ассоциация «Марафонское зимнее плавание» осуществила уникальный эстафетный заплыв через Берингов пролив на участке между мысом Пээк на Чукотке и островом Ратманова. Расстояние 41 км 485 м в воде с температурой от 4 до 8 градусов Цельсия преодолено за 14 часов 37 минут 38 секунд, что зарегистрировано агентством «Пари». В заплыве приняли участие спортсмены из Норильска Сергей Лошкарев и Анатолий Серов. Норильчане могут гордиться достижениями своих земляков. Сейчас идёт подготовка заплыва до Аляски».

Вот так встретили Всесоюзный день физкультурника норильские пловцы в первый год 1990–х. И последний раз этот спортивный праздник отмечали граждане Советского Союза...