Фонд «Наш Норильск» провёл первые в Норильске соревнования по лапте

В день фестиваля традиционных видов спорта погода выдалась солнечной и тёплой, а атмосфера на стадионе «Заполярник» была праздничной. В рамках фестиваля прошли и первые самые северные соревнования по лапте, организованные командой фонда «Наш Норильск» при содействии администрации города, стадиона «Заполярник», Городского центра культуры и партнёров фонда — ими стали проект «Лама-Локация», сеть магазинов «Спортландия», компания «Стройпроект», клуб «Северное копьё» и ансамбль школы искусств «Печки-лавочки».

Понаблюдать за состязаниями, поболеть за свои команды и принять участие в различных активностях пришло множество горожан. В программе, подготовленной к Дню России, помимо лапты, были городки и рыцарские поединки – показательные выступления спортивного клуба исторического фехтования «Северное копьё».

За призовые места по лапте боролись 12 команд. Главным судьей соревнований выступил руководитель Федерации лапты Ярославской области Игорь Панюшов, лучший судья Кубка России по лапте среди мужских и женских команд. По его признанию, все участники выложились по полной и подарили зрителям настоящий спортивный праздник. Лидером стала команда «Газовик», второе место у команды «Северный ветер» (студенты политехнического колледжа), а третье — у команды МЧС.

Победителей наградили сертификатами от сети магазинов «Спортландия», призы вручал владелец сети Илья Хренов. Команда-победитель «Газовик» также получила суперприз – тур выходного дня в палаточном лагере на озере Лама. Руководитель проекта «Лама-Локация» Олег Пилюгин пожелал ребятам отличного настроения и успехов в будущих соревнованиях. В завершение спортивного праздника к командам обратилась директор фонда «Наш Норильск» Анна Макуха. Она поблагодарила за поддержку всех, кто откликнулся на призыв фонда и пришёл испытать свои силы в новом для Норильска виде спорта.

Фонд получил бесценный опыт и большое количество положительных отзывов от норильчан, что наталкивает на мысль о том, чтобы сделать фестиваль регулярным. В это событие, как и в другие мероприятия фонда, подготовленные совместно с партнёрами, заложен прежде всего благотворительный смысл. Вся деятельность фонда целевого капитала «Наш Норильск» нацелена на привлечение средств в долгосрочные социальные проекты на территории, в социально значимые для Норильска и Таймыра инициативы. Многие норильские предприниматели, организации, активные горожане поддерживают фонд и участвуют в пополнении его целевого капитала. Они становятся частью сообщества, которое стремится поддерживать развитие территории. На это направлены совместные благотворительные акции. Одна из них - акция «Доброспорт».

Внести свою лепту в развитие социальной сферы сегодня может каждый, кому небезразлично, каким будет город и насколько комфортно в нём будет жить. Сделать благотворительный взнос можно на сайте фонда.