В городе идёт набор в новую секцию по мини–футболу под патронажем МФК «Норильский никель»

На должность старшего тренера молодёжных команд МФК «Норильский никель» приглашён небезызвестный заполярным болельщикам специалист — Александр Соколов. Экс–главный тренер заполярного (МФК «Норильский никель») и глазовского (МФК «Прогресс») клубов воспитал многих игроков, среди которых есть мастера спорта международного класса, игроки сборной России по мини–футболу и победители Лиги чемпионов. Теперь опытный наставник прибыл в Норильск, чтобы поднимать детско–юношеский мини–футбол на новый уровень.

– Мне предложили возглавить молодёжные коллективы U–16 и U–18 — это команды–участницы юношеской Суперлиги. Привлекло направление развития резерва мини–футбольного клуба «Норильский никель». Уже начиная с секции в ФОК «Айка» для самых маленьких мы будем прививать любовь к мини–футболу и готовить достойную смену основе заполярного клуба, — рассказал Александр Соколов.

Он также сообщил о новой секции на базе ФОК, которая будет вестись под патронажем МФК «Норильский никель»:

– Мы набираем детей, которые хотят развиваться, но их ещё никуда не берут в силу юного возраста. В спортшколах разрешено заниматься с девяти лет. Мы же приглашаем детей с пяти до девяти лет. У нас могут тренироваться как мальчики, так и девочки. Для них планируется проводить занятия физической культурой с уклоном в мини–футбол. Я бы описал нашу секцию так: будет даваться основа. Это позволит подготовить ребёнка к поступлению в спортшколу, чтобы ему было проще туда влиться и продолжить тренировки.

Оценивая норильское мини–футбольное сообщество в целом, Александр Соколов отметил, что в чемпионате города по мини–футболу в этом году планируется участие 18 команд. Это говорит о любви горожан к этому виду спорта, а также о готовности к активным занятиям.

– То же самое касается и детско–юношеского мини–футбола. Долгое время я тренировал глазовских юношей, и всегда противостояния с норильчанами получались очень тяжёлыми. Ребята из Заполярья – умные, понимающие и умеющие играть в мини–футбол. Мы продолжим развитие и постараемся улучшить наши позиции на всероссийском уровне, — пояснил он. — Впрочем, звания — это хорошо, но в первую очередь я хочу, чтобы мои воспитанники выросли хорошими людьми и востребованными футболистами. Звания придут тогда, когда ты будешь их достоин. А для этого нужно время, и срок этот не маленький. Надеюсь, что совместными усилиями с местными квалифицированными тренерами удастся добиться успеха и воспитать достойную смену футболистам заполярного клуба.