Футболисты МФК «Норильский Никель», пребывая на карантине, продолжали тренировки

Напомним, мини-футбольный клуб «Норильский никель» объявил об отмене игр 4-го тура Париматч — чемпионата России по мини-футболу против «Динамо-Самары», встречи должны были состояться 15 и 16 октября на паркете комплекса «Подмосковье». Причиной тому стала вспышка заражения коронавирусом в заполярной команде после выездного тура в Тюмень на игры 3-го тура Париматч-Суперлиги.

— Те, у кого были отрицательные результаты тестов, продолжали тренироваться в обычном режиме. Спортсмены с положительными результатами остаются на карантине 14 дней. У некоторых футболистов болезнь проходила бессимптомно и легко. Для них наш тренер по физической подготовке составил специальную программу для занятий в домашних условиях, — рассказал врач команды.

Он напомнил, что первые симптомы появились у игроков и членов администрации после первой игры со «Спартаком» на Кубке России. Сразу были приняты меры по самоизоляции людей с симптомами, а также незамедлительно провели тесты, которые подтвердили опасения. В итоге у 15 человек из основного состава и тренерского штаба обнаружили коронавирусную инфекцию.

Антон Мережин отметил, что тестирование проходит согласно регламенту проведения соревнований по футзалу: перед играми команда сдаёт тесты не раньше 72-часового интервала, если нет игр, то раз в семь дней. Если же у кого-либо появляются симптомы, проводится внеплановое тестирование.

— После выздоровления игроков и сотрудников администрации нашей команды мы действуем согласно распоряжению Роспотребнадзора: заболевшие отправляются после положительного результата теста на 14-дневный карантин. На 11-й и 13-й дни карантина сдаются повторные тесты, если оба результата отрицательные, то на 15-й день — выход на работу и тренировки. Допуск до тренировок осуществляется после прохождения компьютерной томограммы грудной клетки, и в некоторых случаях (при неблагоприятном течении заболевания) — после УЗИ сердца. К сожалению, очень часто бывают осложнения не только на лёгкие — вирусная пневмония, но и на сердце — миокардиты и перикардиты, — добавил он. И напомнил: соблюдение всех требований Минздрава и Роспотребнадзора является неотъемлемой частью профилактики и предотвращения распространения инфекции. Антон Мережин отметил важность ношения масок и перчаток, регулярного мытья рук и обработки антисептиками, а также дезинфицирования поверхностей. Ещё один способ профилактики, напомнил врач, — избегать массового скопления людей.