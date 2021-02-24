Футболисты МФК «Норильский никель» сделали подарок норильским болельщикам в День защитника Отечества

Счёт в игре на пятой минуте открыл нижегородец Азиз Муждаков. Три минуты спустя подопечные Рашида Камалетдинова, главного тренера «Торпедо», вели уже в два мяча - гол в свой актив записал Дмитрий Зайцев. Впрочем, норильчане достаточно быстро сумели отыграться: дважды отличившись на старте второй десятиминутки, Алекс, а затем и Родригиньо восстановили равенство на табло.

Положение было равным вплоть до середины второго тайма. Заполярный клуб вышел в лидеры на 37-й минуте усилиями Темирлана Алибекова, который отмечал в этот день свое 25-летие. Вскоре команда Евгения Куксевича увеличила отрыв благодаря голу Максима Волынюка. На 49-й минуте пятый гол «Норникеля» забил Руслан Кудзиев, а спустя 10 минут в пустые ворота торпедовцев, игравших в пять полевых игроков чуть не забил наш вратарь Николай Балашов. И он же едва не пропустил гол на последней минуте игры. Но в итоге «Норильский никель» больше голов себе не допустил и забил сам: Руслан Кудзиев поставил точку в матче перед самым финальным свистком. Кстати, он забил уже 24-й мяч в чемпионате. 6:2 - «Норильский никель» оказался сильнее «Торпедо» в первой игре. Благодаря этой встрече заполярная команда поднялась на строчку выше в турнирной таблице - теперь у неё 39 очков.

На последовавшей пресс-конференции Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», рассказал, что начало для заполярной команды выдалось обескураживающим: допустили ошибку с подключением вратаря.

- Быстро хотели отыграться, на этом и пропустили второй гол. Важно было сохранить хладнокровие и веру. Затем мы смогли забить хорошие голы с наших позиционных атак, ушли на перерыв со счётом 2:2. Я сказал команде, что нужно терпеть и дожидаться своих моментов, которые обязательно будут. Хорошо, что первым реабилитировался наш вратарь Коля Балашов. Ему дали пространство, он отлично прокатил себе на ход, затем хорошо пробил, а это он отрабатывает на каждой тренировке. Считаю, этот гол получился эмоциональным. Он придал нам уверенности, сил. Следом забили четвёртый гол. Наверно, нельзя говорить, что счёт по делу. Поскольку сопернику приходилось уже раскрываться. Где-то рисковать, и вот на этом мы их и ловили. Надежно сыграли при игре в «четыре на пять» и завершили дело до нашей крупной победы. Благодарю наших болельщиков, которые в нужный момент подключились, воодушевили ребят, а они смогли переломить ход игры. Спасибо команде, что сделали то, к чему готовились. Сегодня мы добились победы благодаря терпению.