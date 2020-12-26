Федерация кикбоксинга в Норильске

И мы там были

Кикбоксинг — спорт, безусловно, захватывающий и зрелищный. Здесь можно увидеть энергичные удары и ошеломительные нокауты. Он представляет собой гармоничный сплав нескольких видов единоборств: восточных (карате, тхэквондо, тайский бокс) и европейского (английский бокс). Это вид боевых искусств, в котором разрешены удары руками и ногами в полную силу. Удары руками — как в боксе: прямые (джеб, кросс), боковые (хук, свинг) и снизу (апперкот). Работа ногами схожа с принятой в восточных единоборствах.

Кикбоксинг зародился в середине 70–х годов прошлого века практически одновременно в США и Западной Европе. По одной из версий, термин «кикбоксинг» придумал Чак Норрис.

В Советском Союзе первая общественная организация кикбоксинга была организована в сентябре 1989 года в Киеве. В 1990 году Госкомспорт СССР официально признал этот вид спорта, была создана Всесоюзная федерация кикбоксинга, которая вступила во Всемирную ассоциацию кикбоксёрских организаций.

В Норильске кикбоксинг появился в 1989 году. Основателем секции стал Алексей Козлов. В 2003 году кайерканец Василий Будько занял второе место в чемпионате мира по кикбоксингу среди непрофессионалов. В соревнованиях, проходивших в конце августа в Брюсселе, участвовали более 400 спортсменов из 22 стран мира. Россию представляли 32 кикбоксёра из всех регионов нашей страны. Будько, выступавший в тяжёлом весе в фулл–контакте, провёл три полуфинальных боя и одержал две победы. В финале ему пришлось драться с чешским спортсменом Вацлавом Томаном. С минимальным преимуществом победа досталась чеху. В общем итоге тогда сборная России заняла первое командное место.

Позже столь крупных успехов у норильского кикбоксинга не было, а вскоре из–за нехватки тренеров заполярная федерация, по сути, прекратила существование. Но год назад Георгий Гришанин объявил о возобновлении работы и наборе спортсменов.

Защищайтесь!

Кикбоксинг делится на несколько видов, отличающихся содержанием соревновательной деятельности:

– фулл–контакт (удары наносятся без ограничения силы, в полный контакт; как и в боксе, отсчитываются нокдауны и нокауты);

– фулл–контакт с лоу–киком (разрешается наносить удары ногами по внешней и внутренней стороне бедра);

– лайт–контакт (запрещены сильные, акцентированные удары; победа присуждается по очкам);

– семи–контакт (ограниченный) (запрещены сильные удары, предпочтение отдаётся ударам ногами, выше всего оцениваются прыжковые удары);

– К–1 — «японская» ветвь кикбоксинга, своим происхождением связана с проникновением в Японию тайского бокса.

Логично предположить, что основными воспитанниками федерации являются юноши и мужчины. Хотя кикбоксингом в нашем городе занимаются и девушки. По словам Георгия Гришанина, при всей серьёзности спорта ему не присуща повышенная травматичность благодаря защите спортсмена и жёстким правилам (он, как и бокс, находится на 15–м месте по уровню травматизма, а первые места списка занимает экстремальный спорт). В кикбоксинге используют обувь (футы), закрывающую ступню, подъём и пятку, и щитки для голеней. Обязательны протектор на пах (бандаж) и капа. Кисти руки бинтуют эластичными бинтами. Для максимальной защиты обоих партнёров используются боксёрские перчатки. На спортсмене должен быть шлем, предохраняющий лицо, уши, верх и заднюю сторону черепа, а также шейные позвонки.

А вот торс открыт, но тренеры говорят: на то кикбоксинг и боевой вид спорта, чтобы спортсмены обучались технике блоков, уклонению от ударов.

Равнение на Олимпиаду

В кикбоксинг принимают с семи лет, правда, первые пару лет юные спортсмены будут заниматься общей физической подготовкой с элементами кикбоксинга. Противопоказаний для тренировок, кроме медицинских, нет, отбор как таковой не проводится. Тренеры говорят, что те, кто не готов, сами уйдут, когда сочтут правильным. А кто–то, напротив, закрепится и сможет достичь серьёзных успехов.

– Как у нас шутят: уже после первой тренировки ты кикбоксёр. Но по факту, чтобы стать хорошим бойцом, надо приложить усилия. Обычно на становление спортсмена уходит два–три года, — говорит Георгий Гришанин.

В спортшколах этот вид единоборств не культивируется, он развивается только в рамках федерации, занятия проводятся на нескольких площадках города: в Талнахе — в спортзале «Солнышко» (ул. Таймырская, 5), в Центральном районе — в спортзале «Воин» (ул. Комсомольская, 18) и в «Олимпе» (ул. Лауреатов, 27). Интерес к нему растёт, говорит Георгий Гришанин, приходят и совсем неподготовленные ребята, и уже занимавшиеся разными видами спорта.

Кстати, кикбоксёры часто участвуют в соревнованиях по другим единоборствам, например, боксу. Богатая техника позволяет им быть универсальными бойцами и одерживать победы в так называемых микс–файтах (боях без правил).

– Но мы не ориентируем ребят на это, — говорит президент заполярной федерации. — Важнее, что кикбоксинг, как и любой спорт, способствует оздоровлению и помогает стать увереннее в себе. К тому же, думаю, наш вид ждёт серьёзное будущее, ведь уже ведутся разговоры о включении его в олимпийскую программу.