Соперник известен

Президент промоушена заявил, что, скорее всего, россиянин встретится с американцем Алджамейном Стерлингом. Когда и где состоится бой, Уайт не уточнил. 12 июля на бойцовском острове Ян победил Алду техническим нокаутом в пятом раунде. Теперь на счету россиянина 15 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. При этом боец не знает поражений в UFC, продемонстрировав серию из семи побед подряд.

Семья Петра Яна переехала в Дудинку в начале 2000–х. В шестом классе он начал заниматься тхэквондо и мини–футболом. В 12 лет увлёкся боксом и стал тренироваться под руководством дудинского тренера Николая Суржикова. В 14 лет зарабатывал тем, что разгружал баржи в порту. Там он и познакомился с тренером Дудинского центра силовых видов спорта Константином Маньковым, который предложил его для занятий будущему тренеру Юрию Демченко.