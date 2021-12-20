Гол Аршавина в Норильске набрал свыше 4 миллионов просмотров

Видео, размещенное в популярном аккаунте 433, набрало свыше 4 миллионов просмотров. Комментариев - больше тысячи. Многие вспомнили покер Аршавина за лондонский «Арсенал» в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде», а также пошутили на тему недавней жеребьевки Лиги чемпионов, которую пришлось проводить повторно из-за Аршавина, пишет www.kp.ru.

Напомним, легенды сборной России прилетели в Норильск на футбольный фестиваль, приуроченный к первой годовщине спортхолла «Айка». Аршавин прибыл в рамках совместной программы Российского футбольного союза (РФС) с компанией «Норильский никель» в качестве амбассадора РФС. Вместе с экс-игроком «Зенита» участие в фестивале приняли и другие бывшие футболисты национальной сборной, такие как Дмитрий Аленичев, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Сычев, Владимир Быстров и Руслан Пименов.

В ходе фестиваля экс-футболисты провели мастер-классы с юными местными футболистами, а после сыграли несколько матчей в паркете «Айки». За день до праздника Аршавин посетил Центральную автотранспортную контору комбината, попробовав себя в роли штурмана БелАЗа, а Быстров, Пименов и Сычев спустились в шахту рудника «Комсомольский» на глубину 471 метр. У Тихонова, Аленичева и Титова была своя программа — они побывали на Медном заводе.