Гольф! Как много в этом слове...

Мы следим за достижениями красноярских гольфистов и уже писали о триумфе краевой команды по гольфу на XXX юбилейном чемпионате России, где Анна Шульце завоевала золотую медаль и получила статус чемпионки России. Сейчас Анна снова заняла первую строчку итогового протокола у женщин и наметила следующий шаг на своём спортивном пути — это Кубок России, который пройдет с 27 сентября по 1 октября в Геленджике.

Гольф в нашей стране сегодня достаточно популярен. И большое внимание развитию этого вида спорта уделяют власти Красноярского края. Так, в 2015 году на базе Сибирского федерального университета была открыта отдельная специализация по физкультуре — «Гольф». Сегодня же в крае строится поле, по мнению Александра Кочеткова, крайне высокого уровня и мирового класса.

Отцом красноярского гольфа называют Валерия Чебина, которому Ассоциация гольфа России и доверила развивать эту игру в регионе. И сегодняшние результаты красноярской сборной как нельзя лучше говорят о том, что все шаги на пути становления и совершенствования этого вида спорта в Красноярье были сделаны верно.

Лучшим представителем Красноярской федерации гольфа сегодня считается подопечная Чебина — Анна Шульце.

– Аня, что для вас победа в этом турнире?

– Это большая честь. Не многим удаётся в одном сезоне выиграть и чемпионат, и первенство. Сейчас все говорят, что можно «взять Большой шлем», если выиграть ещё и Кубок России, и мне этого очень хочется.

– А кто вдохновил, кто открыл дорогу в этот спорт?

– Папа. Он учит меня правильным вещам, делится секретами психологии, чтобы я могла правильно настроиться на игру, на соревнования. Отец ставит определённые тренировочные задачи, учитывая мои текущие возможности и способности. Он вносит гармонию в мою жизнь. А мама — это мой лучший зритель, лучший болельщик!

– Анин папа Андрей Шульце — это абсолютно увлечённый, живущий гольфом человек, — добавил вице–президент Ассоциации.

– Анна, поделитесь планами.

– Успехи в гольфе открывают массу возможностей, в том числе и продолжить обучение за пределами нашей страны. Я уже получила интересные предложения из США, где я могу одновременно получать высшее образование и совершенствоваться в своём любимом виде спорта. Также в Сибирском федеральном университете отличные условия для всестороннего развития. Кроме спорта меня привлекают математика, экология и изобразительное искусство. Это очень разные сферы, и мне предстоит ещё сделать выбор. Окончательное решение буду принимать в следующем году.

– Гольф всё–таки стоит отнести к прикладному. Монументальным же должно стать базовое академическое образование, — уверен Валерий Чебин. — Аня уже профессионал в спорте, а предстоит ей выбрать ещё что–то, к чему более всего лежит душа. Сейчас она лидер сборной России по гольфу, и у неё отличные перспективы, выделенные в две линии: профессиональное образование и любимый вид спорта. Гольф ведь не прост — он требует от спортсмена ежедневной многочасовой физической и психологической работы. Но наряду с этим гольф — это демократичный, высоконравственный спорт, прописными истинами которого являются уважение к сопернику и спокойствие в поведении. Можно с уверенностью говорить, что это спорт эстетики и этикета.

– Гольфисты говорят: если после игры в гольф ты не смог подойти к партнёру и обнять его, пожать ему руку, то ты не понял смысл игры, — отметила мама спортсменки Екатерина Шульце. — Если вы хотите видеть своих детей успешными и счастливыми, откройте для них гольф. Это не вид спорта, это образ жизни, где нравственность — на первом месте.

Также Екатерина рассказала, что у Ани есть брат Ваня, ему 10 лет, и он уже тоже гольфист, и выходные семья Шульце проводит на поле на 18 лунок.

– Я сама не играю, но иду на поле с мужем и детьми с огромным удовольствием, — призналась мама. — Такое счастье следить за их игрой, видеть, как они поддерживают друг друга, обсуждают игровые ситуации и стратегию, исходя из складывающихся условий во время игры. А ещё ко всему этому удовольствию за 4–5 часов занятий с лёгкостью преодолеваешь необходимые 10 тысяч шагов, и это уже вклад в собственное здоровье. Конечно же, в любом виде спорта есть определённый риск перегрузок, но гольф из всех — наименее травмоопасный. Здесь главное — не переоценить физические возможности ребёнка. Других рисков практически нет.

– А сегодня актуален ещё один момент: на поле для гольфа, площадь которого 70 га, всегда соблюдается социальная дистанция — расстояние между игроками обычно 100–200 метров, — добавил тренер.

Особо Валерий Чебин подчеркнул, что успех красноярских спортсменов доказывает жизнеспособность гольфа на всей территории нашей страны.

– Прогресс даёт нам безграничные возможности для круглогодичных тренировок. Гольф–симуляторы, датчики и другие технологии позволяют тренироваться в любых климатических условиях. Именно благодаря красноярской школе гольфа этот вид спорта в России стал всесезонным. Летом мы — на поле, зимой — в зале, но в условиях полной реальности, — пояснил Валерий Чебин.

Именитый тренер уверен, что Норильск может стать оазисом гольфа в крае вечной мерзлоты, а гольф может захватить многих норильчан, стать сбывшейся мечтой норильских мальчишек и девчонок, как когда–то произошло и с ним — родившимся и выросшим в Якутске.

– Любой желающий может обратиться в Красноярскую федерацию гольфа, и мы расскажем, как организовать зимний гольф–центр в любом городе и на любом пространстве. И поможем чем можем, — заверил Валерий Чебин.

– Нет ничего невозможного, — говорит чемпионка России, обладательница Кубка России. — Если есть желание играть в гольф, если есть мечта попробовать себя в этом удивительно гармоничном, наполненном глубоким смыслом и безграничным уважением к сопернику виде спорта, не нужно останавливаться, стоит начать прямо сейчас.

Проведя немногим более часа в атмосфере спортивной радости и обычного человеческого счастья, мне захотелось познакомиться с гольфом получше. Я полностью разделяю мнение о том, что сегодняшнее поколение не ограничивается географией одного города либо региона, что нашим детям принадлежит мир, включающий в себя и мир гольфа — самой увлекательной, самой серьёзной и непредсказуемой игры, наполненной психологией и ментальностью, о которой не зря говорят: в гольф играют на гольф–поле, ширина которого составляет 21 сантиметр (это расстояние между ушами взрослого человека).

Безграничность и демократичность гольфа позволяют играть в него в возрасте от трёх до 100 лет. Главное — следовать основной заповеди гольфа:

Играй мяч, как он лёг,

Играй на поле, как оно есть,

Если ни то ни другое

Невозможно,

Поступай по справедливости.