Горячие сердца

В сорок первый раз команды большого Норильска сошлись в борьбе за кубок газеты «Заполярная Правда». А накал эмоций в финальных матчах был настолько жарким, что даже непогода не помешала игрокам превратить талнахский стадион «Солнышко» в настоящее поле битвы. Разумеется, спортивной.

Финальный этап соревнований стартовал с матча за третье место, в котором встретились футболисты «Алании» и «Югаса». Противостояние выдалось нешуточным: на обе команды пришлось целых 9 голов, правда, двукратное преимущество оказалось на стороне «Алании». Итог — 6:3, и «Алания» завоёвывает почётную бронзу.

В самом финале столкнулись давние соперники — «Туран» и «Строитель». Играли, что называется, «нос к носу», но в первом периоде распечатать ворота противника удалось «Строителю». Второй период также запомнился зрелищной борьбой, но ворота обеих команд оставались нетронутыми. Казалось, победа неминуемо достанется команде «Строителя», но не тут-то было — к основному времени добавили четыре минуты, чем и поспешил воспользоваться «Туран», сравняв счёт.

Останется ли кубок «Заполярной Правды» у «Турана», заполучившего трофей в прошлом году, или перейдёт в руки «Строителя», выясняли при помощи пенальти. Беспроигрышная серия ударов «Турана» в конце концов была прервана «Cтроителем» — 9:10.

Награждали победителей директор информационного центра «Норильские новости» Владислав Шукшин и главный редактор «Заполярной Правды» Владимир Шиловский.

— Я благодарен всем командам, рискнувшим выйти на поле — погода в который раз проверила спортсменов на прочность, и команды с честью прошли это испытание. Холодный климат сошёлся с горячими сердцами, и спортивный огонь победил. Спасибо участникам, организаторам, судейскому составу. Поздравления — победителям и призёрам. Желаю вам дальнейших спортивных успехов и, конечно же, побольше преданных болельщиков. Ваша игра, ваша увлечённость, безусловно, заслуживают их внимания, а растущее мастерство — широкого признания, — сказал Владимир Шиловский.

По сложившейся традиции судьи назвали имена наиболее отличившихся спортсменов:

– лучший вратарь — Хабиб Абдулаев («Туран»);

– лучший защитник — Вячеслав Звидрин («Строитель»);

– лучший полузащитник — Эльвин Гасанов («Югас»);

– лучший нападающий — Эльмин Джаббаров («Туран»);

– лучший бомбардир — Константин Пискунов («Строитель»).

Звания лучшего игрока турнира удостоился футболист «Алании» Эдуард Плиев. Он признался, что всей душой болеет за любимый вид спорта, которому он отдал 12 лет:

— Хочется, чтобы в Норильске построили крытый стадион, где соревнования по большому футболу проводились бы круглый год. Таким образом, развитие этого популярного в городе вида спорта вышло бы на новый виток.

Игроки команд-победителей и призёров помимо медалей и грамот получили трёхмесячную подписку на газету «Заполярная Правда», а лучшие игроки — сертификаты от сети премиальных фитнес-клубов X-FIT и самого северного аквапарка «Тропикана». Ну а штаб-квартиру «Строителя» теперь украсит переходящий кубок турнира.