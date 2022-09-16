Громкая победа

Всего в соревнованиях участвовали 1 355 человек из 13 стран, в том числе из Индии, Тайланда и Пакистана. Золотая медаль Дениса стала существенным вкладом в общекомандный зачёт. Благодаря его победе сборная Сибирского федерального округа оказалась на первом месте в турнирной таблице.

Состязания проходили во Владивостоке с 27 июля по 8 августа. На играх были представлены как олимпийские, так и национальные виды спорта родоначальника игр — Якутии, например борьба хапсагай. В боксе принимали участие

80 спортсменов из 13 стран Азиатского региона. В этом году впервые в состав сборной Сибирского федерального округа попали двое ребят из Норильска: Олег Ключагин в категории 80+ кг и Денис

Карасев в категории 50 кг.

Самым запоминающимся моментом соревнований для пятнадцатилетнего Дениса Карасева стал бой в полуфинале со спортсменом из Узбекистана. Тренер норильчан поясняет, что сейчас сборная этой страны — одна из сильнейших в мире. Но несмотря на опыт и авторитет соперника, наш юноша одержал уверенную победу со счётом 5:0. При этом молодой человек рассказывает о победном бое сдержанно и немногословно: «Мы просто сделали своё дело — выиграли».

Денис занимается боксом в спортивной школе № 4 уже восемь лет. Он твёрдо решил продолжить спортивную карьеру и мечтает попасть в олимпийскую сборную России.

А его тренер Максим Трофимов уже думает о расширении состава норильчан на следующих играх «Дети Азии», которые пройдут через два года. По его словам, в нашем городе есть талантливые и сильные ребята, а главное, в Норильске хорошая преемственность поколений.