Гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл товарищеский матч с президентом компании «Норникель» Владимиром Потаниным

В ходе игры на 38-м ходу победу одержал Ян Непомнящий.

«Я в отличие от Яна не мог себе позволить не готовиться и попытался понять, как мне играть. Поэтому выбрал достаточно надёжный дебют — испанскую партию, в которой белые довольно долгое время могут позволить себе не сдаваться. Для меня это было важно. В момент, когда надо было выбрать единственный вариант, я допустил контратаку Маршалла. Сейчас многие на соревнованиях играют «анти-Маршалла», и я решил проверить, что же в ней такого страшного. Ян показал, что в ней может быть, если техникой владеет искусный спортсмен», — поделился Владимир Потанин после матча.

«У Владимира Олеговича первый разряд. И он сыграл очень прилично, сделал очень культурную партию. Мне не пришлось поддаваться, игра приятно удивила в плане качества подготовки. Но конечно, это было сложнее, чем я ожидал», — сказал Ян Непомнящий.

Комментатором матча выступил Сергей Шипов, который также подчеркнул, что Непомнящему пришлось приложить определённые усилия, чтобы добиться результата, отмечает Newslab.

Напомним, Владимир Потанин увлекается шахматами с юношеских лет, выступал на межвузовских соревнованиях и защищал честь МГИМО. Компания «Норникель» является партнёром Международной шахматной федерации (FIDE), а также активно поддерживает развитие детских шахмат.

«Есть конкретные вещи: детские шахматы, текущая подготовка спортсменов. Мы сосредоточимся на этом, будем продолжать сотрудничество с Федерацией шахмат. Такие события, как наша с Яном игра, конечно, нужны и прежде всего для популяризации вида спорта. Для меня это праздник. Но праздник заканчивается, и начинается спокойная регулярная, системная работа, в которой мы с удовольствием примем участие», — добавил Владимир Потанин.

Фото предоставлены компанией "Норникель".