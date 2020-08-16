Хочешь кататься?

Благотворительный экстрим

Алексей Яковлев, представитель «Шторма», рассказал, что первый проект — «Заполярный фристайл» — направлен на помощь сиротам и детям в возрасте от 12 до 18 лет из неполных, малоимущих и социально неблагополучных семей.

– Как ни крути, но дети жестоки. И в школе, если ты не такой, как все, над тобой будут смеяться. Когда у большинства одноклассников есть, скажем, велосипед, ребёнок, чьи родители не могут себе позволить дорогую покупку, выпадает из социума, замыкается в себе. Ему и стыдно, и завидно, и обидно. А так не должно быть, — считает Алексей Яковлев. — И мы сделали всё от нас зависящее и выиграли федеральный грант, чтобы подростки из особых семей могли прийти к нам, взять велик, ролики, скейт, самокат напрокат бесплатно и кататься вместе со всеми.

Проекту ещё нет года, но освоить экстремальные виды спорта, да и просто весело и ярко провести время в «Шторме» уже смогли более 600 детей. При этом Алексей Яковлев и его партнёр Андрей Герасимов не требуют у ребят и их родителей документы, подтверждающие наличие сложной жизненной ситуации. Потому что молодые предприниматели уверены, что заставлять многодетную мать–одиночку бегать по инстанциям и собирать кучу справок ради пары бесплатных роликов просто не этично.

– На стадии написания проекта мы даже как–то не задумывались о том, что детям нужны будут какие–то справки, — делятся Алексей и Андрей. — Потом нам сказали, что должна быть целая пачка документов: справка формы 4, справка с работы, выписка из ЖЭКа... А мы решили, что будем верить на слово, что у семьи действительно нет возможности купить велосипед или оплачивать прокат и занятия. Пусть просто катаются и получают удовольствие, а не в очередях по кабинетам сидят.

В первые месяцы самоизоляции обучение было приостановлено, когда разрешили заниматься спортом на улице, велосипеды, ролики и т. д. стали выдавать для прогулок, а параллельно с этим запустили и онлайн–курс по безопасной езде и этике вождения в городе. Вообще, лекции по ПДД специалисты «Шторма» для своих ребят проводят регулярно. Также «штормовцы» разработали онлайн–инструкцию по использованию средств передвижения и спортинвентаря. Например, ребята могут узнать, как правильно надеть ролики, как делать определённые трюки на скейте.

– Вскоре мы возобновим занятия с детьми и на роллердроме. Осталось определиться с форматом, чтобы всё соответствовало текущим ограничениям. А ещё мы сейчас готовим специальные городские онлайн–экскурсии для велосипедистов. Мы предложим определённый маршрут и расскажем об истории территории. Любой желающий сможет повторить эту поездку и побывать в интересных местах города и его окрестностях, — поделился планами Алексей Яковлев. — Раньше мы проводили такие поездки вживую, ездили группой, но пока действующие ограничения этого не позволяют. При этом всем, кому выдаём велосипеды, мы оказываем техподдержку. Если, допустим, у велосипеда сорвало цепь, выезжаем по звонку и помогаем решить проблему.

Особый подход

Второй благотворительный проект направлен на обучение детей с ограниченными возможностями здоровья и реализуется совместно с благотворительным фондом «69 параллель». В рамках этой программы уже около полусотни особых детей научились кататься на лыжах, сноуборде и роликах.

– Мы как раз собираемся обсудить, как будем запускать эту программу. Тут многое надо наверстать, ведь в пандемию занятий не было. И здесь, в отличие от «Заполярного фристайла», всё сложнее, потому что все уроки — индивидуальные, — пояснил Алексей Яковлев.

Отметим, что все инструкторы «Шторма» посетили специальные курсы, где они обучались работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Сделай сам

Ещё одним благотворительным проектом «Шторма» можно считать создание сервисного центра самообслуживания снаряжения для экстремальных видов спорта.

– Это мастерская, где любой желающий может починить велосипед, сноуборд, скейт, ролики и так далее. И мы придерживаемся такой политики, что если приходит ребёнок, даже с папой, то пользуется мастерской совершенно бесплатно. А подскажет, что да как отремонтировать наилучшим образом, мастер–консультант. И эта мастерская очень популярна. Дело в том, что комплект профессиональных инструментов для обслуживания, например, сноубордов и горных лыж стоит очень дорого — нам он обошёлся в 80 тысяч. Даже у профессиональных спортсменов в Норильске зачастую нет таких денег. Да и вообще, как здорово вместе с отцом или в компании единомышленников привести в порядок своего железного коня в настоящей мастерской.