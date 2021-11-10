Хоккейных тренеров и судей Норильска и Дудинки приглашают на обучающие семинары

Серия семинаров стартовала два года назад. Занятия для тренеров и судей из Норильска, Дудинки и Заполярного проводит Федерация хоккея России при поддержке «Норникеля».

На прошлых семинарах участники обсудили квалификационные требования к хоккейным спортивным судьям, актуальные изменения в правилах игры и судействе, методики подготовки игроков и построения тренировки, а также антидопинговое обеспечение.

В этот раз семинары продлятся с 10 по 12 ноября, сообщает НИА Красноярск. На первый день запланировано занятие для судей, в том числе мастер-класс от специального гостя — действующего арбитра Континентальной хоккейной лиги Виктора Бирина, который поделится профессиональным опытом и проведёт практическое занятие по ледовой подготовке судей.

11–12 ноября состоятся занятия для тренеров. На этот раз внимание уделят подготовке и выработке навыков голкиперов. Теорией семинары не ограничатся — эксперты Федерации хоккея России проведут занятия на льду и в спортзале. Кроме того, специалисты вместе с региональными коллегами изучат особенности технико-тактической подготовки хоккеистов разных возрастов и проведут интерактивные занятия по методикам национальной программы подготовки хоккеистов «Красная машина».

Напомним, программа «Красная машина» разработана на основе опыта советского и российского хоккея и современных методик и технологий. Она внедряется во всех профильных спортшколах страны.