МАУ ИЦ «Норильские новости»

Хоккейный клуб «Норильск» продолжает выступление во Всероссийской хоккейной лиге

Хоккейный клуб «Норильск» продолжает выступление во Всероссийской хоккейной лиге

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Хоккейный клуб «Норильск» продолжает выступление во Всероссийской хоккейной лиге

На днях наши «медведи» встречали на своём льду хоккеистов из «Югры» и тюменского «Рубина».

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Ханты-мансийцы регулярно получают неофициальный титул фаворитов сезона Всероссийской хоккейной лиги. Это не удивляет — ведь они три раза подряд занимали первое место по итогам регулярки. Между тем норильчане неудачно провели выездную серию. Напомним, подопечные Айдара Мусакаева не одержали ни одной победы в четырёх встречах, проиграв пермскому «Молоту», «Ижстали», «Челнам» и «Торосу» БОКС (Нефтекамск). Кроме того, понесли потери: из-за повреждений на игру с «Югрой» не вышли Михаил Анисин и Алексей Мастрюков.

В этой встрече хоккейный клуб «Норильск» потерпел крупнейшее поражение. В тяжёлой и эмоциональной игре «медведи» уступили сильнейшим «мамонтам» 1:5. Грозный Ханты-Мансийск сумел трижды реализовать большинство, а их 17-летний дебютант ВХЛ Артур Фаизов отличился в первом же матче. Под занавес встречи Илья Авраменко оформил дубль, а за считанные секунды до сирены точку поставил Дмитрий Сидляров. У нас заброшенной шайбой в ворота «Югры» с передачи Вячеслава Скобелева отметился Данила Дяденькин.

После игры наставник норильчан Айдар Мусакаев отметил, что в команде пока не работает большинство:

- Не идёт игра в неравных составах — как на выезде, так и дома. Я не могу сказать, что ребята играют без желания. Желание огромное. Все понимают, что у нас ряд поражений. На выезде — все в одну шайбу и по буллитам. Хотели сегодня порадовать наших болельщиков, но… Игра в неравных составах предопределила исход. А в целом мы по броскам переиграли соперника.

Два дня спустя наши ребята принимали на домашнем льду «Рубин» из Тюмени, одного из лидеров ВХЛ. И вновь поражение — 1:3. Третий период стал решающим в матче: тюменцы смогли дважды забросить «Норильску». С передачи Степана Борисова и Сергея Яневского Денис Михнин реализовал свою дебютную шайбу, единственную в ворота соперников. Среди подопечных Дениса Ячменёва отличились Кирилл Кошурников, Георгий Бусаров, Владимир Бобылёв. В этой игре вновь «Норильск» чаще оказывался на арене в меньшинстве.

- Неплохо начали, хороший первый период. Опять игра в неравных составах. Играя четыре минуты в большинстве, почти не создали голевых моментов, а после хорошо забили в раздевалку, но дальше последовал второй неудачный период. Удаление в зоне атаки, плюс втроём команда осталась при счёте 1:0. Абсолютно ненужные удаления в третьем периоде при счёте 1:1. Будем разбираться, смотреть, показывать. Есть у нас провалы небольшие, но всё поправимо. Хочу сказать спасибо болельщикам, но пока не можем порадовать, - резюмировал наставник норильчан Айдар Мусакаев.

Ближайшая игра у «заполярных медведей» состоится 30 сентября в 10.00. Противником станет тульская «АКМ». После чего у норильчан будет небольшой перерыв, чтобы подготовиться к матчу 5 октября, когда наши выйдут против «Омских крыльев».

Текст Татьяна Зачупейко
28 сентября в 17:14 580
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