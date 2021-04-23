Хоккейный турнир «Спортивный Север» выявил сильнейшую дворовую команду

По инициативе её активистов реализуется проект «Дворовой спорт на Крайнем Севере», который в марте 2020 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его цель — возрождение советской традиции строительства в норильских дворах хоккейных коробок, которые могли бы использоваться круглогодично: зимой для игры в хоккей и катания на коньках, а летом для турниров по футболу. Руководитель проекта, Дмитрий Дудченко — отец трёх мальчишек-хоккеистов.

Напомним, активисты начали восстанавливать коробку во дворе на ул. Комсомольской, 7, ещё в 2019 году. Вдобавок ко всему прочему сделали раздевалку и провели освещение. Для этого привлекли средства благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

- Хоккейный турнир проходит уже второй раз за сезон, — говорит Дмитрий Дудченко. — О своём намерении участвовать в нём заявили порядка десяти команд. Игра проходит в двух подгруппах: дети от 12 до 14 лет играют сами по себе, в командах ребят помладше есть один взрослый. Самому юному участнику пять лет, самому старшему — 14. На соревнования приехали ребята из Талнаха и Кайеркана. Для всех это больше дружеская встреча и повод для общения, нежели состязания. С другой стороны, без соперничества в игре тоже никуда.

Одна игра состоит из двух периодов по пять минут и длится либо до финального свистка, либо до пяти забитых шайб в одни ворота. Сам турнир длился три часа — за это время детвора успела сыграть больше десяти игр, съесть 80 бутербродов и выпить десять литров чая. В матчах приняли участие более 60 человек.

Места среди младших команд распределились так: на первом месте — «Бурые медведи», второе — у «Крафтеров», третье разделили между собой «Белые медведи» и «Заполярник». Среди хоккеистов со взрослым сопровождением призовые места достались следующим командам: первое — «Спальным совам», второе — «Солянке», третье — «Прорыву».

Организаторы и участники благодарят за поддержку руководителя Дворца спорта «Арктика», общественную спортивную организацию «Шторм» и фотоклуб «Таймыр».