МАУ ИЦ «Норильские новости»

Хоккейный турнир «Спортивный Север» выявил сильнейшую дворовую команду

Хоккейный турнир «Спортивный Север» выявил сильнейшую дворовую команду

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Хоккейный турнир «Спортивный Север» выявил сильнейшую дворовую команду

Организатор турнира — местная общественная организация поддержки детско-юношеского хоккея «Хоккей детям».

Хоккейный турнир «Спортивный Север» выявил сильнейшую дворовую командуХоккейный турнир «Спортивный Север» выявил сильнейшую дворовую команду

По инициативе её активистов реализуется проект «Дворовой спорт на Крайнем Севере», который в марте 2020 года стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Его цель — возрождение советской традиции строительства в норильских дворах хоккейных коробок, которые могли бы использоваться круглогодично: зимой для игры в хоккей и катания на коньках, а летом для турниров по футболу. Руководитель проекта, Дмитрий Дудченко — отец трёх мальчишек-хоккеистов.

Напомним, активисты начали восстанавливать коробку во дворе на ул. Комсомольской, 7, ещё в 2019 году. Вдобавок ко всему прочему сделали раздевалку и провели освещение. Для этого привлекли средства благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей».

- Хоккейный турнир проходит уже второй раз за сезон, — говорит Дмитрий Дудченко. — О своём намерении участвовать в нём заявили порядка десяти команд. Игра проходит в двух подгруппах: дети от 12 до 14 лет играют сами по себе, в командах ребят помладше есть один взрослый. Самому юному участнику пять лет, самому старшему — 14. На соревнования приехали ребята из Талнаха и Кайеркана. Для всех это больше дружеская встреча и повод для общения, нежели состязания. С другой стороны, без соперничества в игре тоже никуда.

Одна игра состоит из двух периодов по пять минут и длится либо до финального свистка, либо до пяти забитых шайб в одни ворота. Сам турнир длился три часа — за это время детвора успела сыграть больше десяти игр, съесть 80 бутербродов и выпить десять литров чая. В матчах приняли участие более 60 человек.

Места среди младших команд распределились так: на первом месте — «Бурые медведи», второе — у «Крафтеров», третье разделили между собой «Белые медведи» и «Заполярник». Среди хоккеистов со взрослым сопровождением призовые места достались следующим командам: первое — «Спальным совам», второе — «Солянке», третье — «Прорыву».

Организаторы и участники благодарят за поддержку руководителя Дворца спорта «Арктика», общественную спортивную организацию «Шторм» и фотоклуб «Таймыр».

Текст Наталья Черкашина
Фото Наталья Черкашина
23 апреля в 14:33 620
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