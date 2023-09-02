​Легендарный Михаил Анисин снова в игре

Михаил Анисин в свои 35 лет может похвастать блестящей репутацией. В своей карьере он успел поиграть в девяти клубах КХЛ — «Сибирь», «Северсталь», «Югра», «Витязь», «Динамо», «Нефтехимик», «Донбасс», «Сочи», новокузнецкий «Металлург». Играл в Высшей лиге, ездил в чемпионаты Румынии, Швеции, Словакии, заглядывал в Узбекистан и Чебоксар.

«Матч ТВ» взял интервью у нашего игрока, в котором он рассказала о первых впечатлениях о Таймыре и о самой команде.

— Поздравляю — недавно созданный клуб ХК «Норильск» подписал с вами полноценный контракт. Поездка на Таймыр — это большое приключение?

— Во-первых, я очень рад тому, что оказался в «Норильске». Спасибо большое руководству «Норникеля» и хоккейной команды, что в меня поверили. У нас отличный коллектив, и состав прям радует. Кстати, я не впервые оказываюсь в клубе, который только создали. Раньше я выступал в «Сочи» и ташкентском «Хумо».

— Вы только приехали в Норильск?

— Я тут третий день, потому что команда готовилась к сезону в других местах — например, на базе под Нижним Новгородом. Пока живу в отеле. Сами понимаете, сколько бытовых вопросов нужно решить команде, которая создается с нуля. Форма, экипировка, одежда — то, что я вижу, не уступает клубам КХЛ.

Да не волнуйтесь, квартиру себе тут найду. Дайте время — Москва не сразу строилась. Мы приехали сюда играть и тренироваться, а остальное надо отбросить.

— Не боитесь сорокаградусных морозов?

— Пока тут плюс 12, облачно с прояснениями. Я еще не зацепил лютые морозы. Знаю, что здесь холодно. Но повторю, что одежда у нас на самом высоком уровне. И я к этому отношусь спокойно. Хоккеисты живут между ареной и домом, мы на улице только когда в машину садимся. Тренировка, отдых, сон, поехали на выезд. Думаю, что гулять по зимнему Норильску у меня особо не будет времени.

Ну а что минус 40? Живут же люди. Я смотрю на город и считаю, что норильчане, которые здесь работают на предприятиях — просто герои. Я был под большим впечатлением, уже когда ехал из аэропорта и видел размах промышленности. За этим стоит тяжелейший труд во благо нашей Родины, поэтому склоняю голову перед рабочими. Мое дело — выходить на лед и радовать их хорошим хоккеем, когда человек приходит на наш матч после тяжелой смены в шахте или карьере.

— У вас же в составе еще и Михаил Варнаков, с кем «Норильск» тоже подписал полноценный контракт.

— Это очень круто. Повторю, я давно не видел такого коллектива. Хотя где только не играл! Но тут ребята особенные, какая-то семейная обстановка. Все дружные и сплоченные.

— Вы уже записали промо-ролик «Норильска», когда выходите на крыльцо арены со словами: «Здравствуйте, мое почтенье. От Мишани нет спасенья!»

— Но вы поняли? Это же отсыл к старинному хиту Аркадия Северного «Здравствуйте, мое почтенье, от Аркашки нет спасенья». Я выучил роль и сыграл ее. Может быть, теперь тут будет Мишаня Северный?

— Вы же замечательно поете. Не собираетесь дать концерт для местных болельщиков?

— Вообще не вопрос! Если руководство «Норильска» это одобрит, и народ захочет — я совершенно не против. Обязательно споем, когда будет правильный момент! Мы ведь играем для зрителя. А ему нужны не только очки, голы, секунды, но и шоу.

— Гитару вы с собой в Норильск взяли?

— Нет. У меня душа по-прежнему поет. Но я сюда приехал играть в хоккей.

— Последний раз мы с вами общались, когда вы выступали в «Хумо». Что было потом?

— После «Хумо» я поехал в Швецию. Но там по контракту обещали одно, а дали другое — не договорились. Я собрался и уехал. Хотя во второй шведской лиге есть что посмотреть в плане профессиональных моментов. Там сильный хоккей.

Дальше я остался без команды и отправился в Ижевск на 10 матчей. «Ижсталь» шла на последнем месте (в ВХЛ), и я просто там поддерживал форму. Я понимал, что там результат дать невозможно. Потом никуда не собирался, но подвернулся вариант во втором дивизионе Словакии. Я там провел два матча, забил гол. Но получил травму — надо было лечиться три недели, а словаки ждать не стали. Мы рассчитались по-доброму, и я улетел в отпуск.

В сезоне-2021/22 я отправился в «Чебоксары» — клуб играл в Первенстве ВХЛ. Многие говорили, что Анисин совсем скатился, что в такой лиге выступает. Но я не жалею, а на критиков не обращал внимания. Лучше играть, чем тренироваться.

Вообще в Чебоксарах играть еще тяжелее, чем на высоком уровне. Чем ниже мастерство в лиге, тем более бездумный хоккей: грязь, бей-беги, бросай шайбу в борт… Это не совсем моё. Не хочу никого оскорблять, но хоккейный интеллект разный.

— Что дальше?

— Потом был чемпионат Белоруссии, когда я выступал за жлобинский «Металлург». Я там играл хорошо, набрал 17 (9+8) очков в 20 матчах. Правда, не было стабильности состава, через команду проходило много хоккеистов. Не забиваешь в матче — можешь сразу попасть в зону риска. Вот я — лучший бомбардир команды, в одной игре набрал сразу пять очков. Но немного травмировал ногу, выбыл на две недели — а когда вернулся, то через матч меня убрали. Я ни с кем не ругался. И никого обвинять не хочу.

— Вам уже 35 лет, но вы всё играете в хоккей. Где находите стимул?

— Я не всегда мог найти себе команду. И было время посидеть-подумать, что дальше. А когда силы есть, и держишь себя на режиме, то почему же не играешь дальше? Если ты еще можешь и не хуже кого-то.

Многие говорят, что уровень хоккея у нас не сильно растет. Я бы согласился. Бегать научились все, а вот играть — это другое. Мне очень импонирует Игорь Ларионов, стиль игры его «Торпедо». Это фурор, что они устроили в прошлом сезоне. Вся страна болела за Нижний Новгород. И ведь Ларионов правильно говорит, что хоккей — это не работа, а игра. Надо этим жить, творить на льду. И посмотрите, как он раскрывает ребят, в которых никто не верил. Команду ведь набирали из высшей лиги. Великолепная игра в пас, комбинационный хоккей. На это и ходят зрители, которым нужны голы и эмоции.

— Спрошу тогда по двум темам, которые сейчас самые обсуждаемые в хоккее. Во-первых, что вы думаете о ситуации Ивана Федотова в ЦСКА?

— Я не знаю всех внутриполитических моментов, как ЦСКА вел переговоры с «Филадельфией», что случилось с контрактом Федотова после поездки в армию. Тут нужно глубоко изучать ситуацию. Как говорил Павел Буре, когда возник мой конфликт с московским «Динамо», «нужно выслушать одну и другую сторону, чтобы понимать».

Но мое мнение такое: нас исключают из Международной федерации хоккея (IIHF), не дают играть на чемпионатах мира. У нас идет специальная военная операция (СВО), какие-то страны нас гнобят. Да пошли они к черту со своей IIHF! Так уж, по большому счету. Если соблюдать все законы, как было раньше до СВО, наверное, юридически Федотов принадлежит «Филадельфии», потому что подписал с ней контракт. Но в данной политической ситуации уже прежние законы не действуют. Потому что спорт — это политика, как бы ни говорили обратное.

Нас везде пинают, не пускают на Олимпиаду, отбирают наш флаг, запрещают гимн. Да пошли вы к черту, и я это снова повторю!

— Вторая тема — легионеры начали массово брать российское гражданство. Как вы относитесь к этой тенденции?

— Я считаю, это полное безобразие. А зачем тогда сократили лимит на легионеров? Получается, что так иностранцы ищут лазейку? И вы видите, что происходит с нашими хоккеистами в Чехии и других странах Европы. Их просто выгнали из местных чемпионатов. Считаю, что и мы должны вообще закрыть наш хоккей для иностранцев. Вы нас везде видеть не хотите, пытаетесь санкциями задушить? Без вас обойдемся! Дома сидите, у нас много своей молодежи. Дайте играть россиянам, пусть играют и растут в мастерстве.

А зачем им паспорт РФ? Чтобы получать у нас деньги, а потом ехать домой и смеяться над Россией в подкастах? Сколько раз уже такое было. У нас идет СВО, и лишних денег в нашей стране сейчас нет.

— Как вы думаете, кто завоюет Кубок Гагарина?

— Главные претенденты будут теми же самыми. И я с интересом посмотрю за Нижним Новгородом. Да, ушел Андрей Козырев, и он был важным человеком в тренерском штабе «Торпедо». Но Ларионов сохранил систему самосознания хоккеистов. Поздний отпуск, все должны приехать готовыми, никаких баллонов. Дай бог, чтобы у него получилось. Я этого искренне хочу. Ларионов ведь совершает революцию в нашем хоккее. Показывает, что можно отойти от старых догм с этими сумасшедшими предсезонками. Что Вячеслав Быков, что Олег Знарок, что теперь Ларионов — у них всё строится на игре.

— Если вам Знарок позвонит: «Миша, лечу в гости в Норильск!» — будет вам что ему показать?

— Мне надо еще самому освоиться, но думаю, что да. Знарок на Таймыре — это же прекрасно! Поедем смотреть северные красоты на плато Путорана. Когда мы на самолете приземлялись, я увидел зеленые просторы, реки и озера. А потом тут будет снег и лед. Знаете, как на картинах рисуют, когда белый медведь идет, чтобы лапой ловить рыбу…

— Конфета «Мишка на Севере».

— Это словно про меня. А вообще так летишь на самолете и думаешь: как велика наша страна!