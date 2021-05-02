И это только начало

Участниками акции стали спортсмены и их родители, а также тренеры, представляющие несколько видов спорта. В эти выходные они исполняли сразу две роли — участников большой спортивной программы, а также дарителей призов и подарков. А вот получателями даров стали 15 ребят разных возрастов — от семи до 15 лет — из детского дома.

– Идея провести акцию, которая призвана не только собрать средства на подарки ребятам, но и развлечь их, а кого–то, возможно, познакомить с новыми видами спорта, родилась ещё до Нового года. По выходным на катке «Умка» родители воспитанников спортшколы арендуют площадку и проводят игры по хоккею. На льду команды детей сражаются против пап, — рассказывает Алексей Лягин, директор спорткомплекса «Талнах». — Именно они и предложили организовать благотворительный матч, а собранные деньги потратить на подарки для детей из Норильского детского дома.

Поскольку задумка вращается вокруг спорта, посоветовавшись с директором детского дома, решили закупить для ребят спортивную экипировку и инвентарь, которые они смогут использовать в летних лагерях, канцелярию для школы и сладкие подарки. Забегая вперёд, скажем, что последние получили все 56 воспитанников детдома.

– Наши дети поддержали начинание — они вообще всегда нас, родителей, поддерживают. Это же здорово — все вместе играем, причём не только с удовольствием для себя, но и с пользой для других детей, — рассказывает один из авторов идеи Александр Борисенков.

К сожалению, реализовать акцию тогда же, зимой, помешала пандемия, и идею отложили на будущее. К весне она стала более масштабной: решено было пригласить к участию в хоккейном турнире команды других районов города, и в итоге образовались три сборные.

– «Умка» — стадион с натуральным льдом, поэтому смотреть три игры подряд — холодно для болельщиков. Мы стали думать, какими мероприятиями развлечь детей в перерывах между матчами. Так вышло, что в день игры ещё в четырёх спортсооружениях Талнаха должны были пройти важные турниры: по вольной борьбе памяти А. П. Завенягина; по боксу, посвящённый открытию Талнахского месторождения и Великой Победе; по баскетболу, посвящённый 18–летию образования СК «Талнах». И мы подумали: почему бы не включить их в программу посещения, а тренеров, участников и их родителей не пригласить к участию в благотворительности? Это сработало, согласие дали все, — рассказал Алексей Лягин.

План поддержала организация «Хоккей детям», организовав возможность для каждого желающего перевести с помощью QR–кодов любую сумму в счёт подарков для акции.

А чтобы добавить ребятам впечатлений, день начали с катания на снегоходах по склонам горы Отдельной. Затем, переезжая с одной спортивной арены на другую, дети болели за спортсменов, а те дарили им подарки. В большом «гастрольном» графике был и перерыв на обед — обильный и вкусный. Угощал партнёр акции — кафе «Хижина». После обеда ребят ждали финальные бои по боксу, заключительные баскетбольные и хоккейные баталии. Кстати, удалось не просто поболеть за спортсменов, но и поучаствовать в конкурсных программах и вновь получить подарки.

А под занавес насыщенного дня гости сами смогли выйти на лёд «Умки» вместе с другими участниками массового проката.

– Ребята были в восторге! Это было чудесно: сначала они увидели красоты местной природы, многие впервые покатались на снегоходах, потом побывали на зрелищных спортивных соревнованиях, от души поболели за своих сверстников. Всё грамотно спланировано, продумано, организаторы очень внимательно отнеслись к детским интересам. И что особенно приятно, ребята ощущали себя и были почётными гостями на каждом турнире, всё было именно для них, — рассказал Денис Пранович, воспитатель детского дома. — Не говоря уже о крутых подарках. Спасибо огромное СК «Талнах» и лично Алексею Лягину, а также всем участникам акции и её авторам за идею и особенное отношение к детям. Знаете, я считаю, что ребят не обманешь, они ощущают искреннее тепло и тогда отвечают взаимностью. Вчера мы видели именно такое взаимное душевное тепло. Уезжая, дети спрашивали, когда всё это можно будет повторить.

Вот такой стала первая акция «Союз спорта и добра». Её организаторы планируют сделать её ежегодной. В будущем присоединятся и представители других видов спорта — в Талнахе их аж 40!

– Понимание приходит со временем. Мы считаем, что, увидев, какую радость акция принесла детям, другие тоже захотят принять участие. В этот раз у нас получилось организовать для ребят настоящий праздник. Конечно, хочется, чтобы благополучателями могли стать больше детей из детского дома и не только они, но ещё и ребята из малообеспеченных семей, например. Уверен, нам под силу это сделать, — считает Алексей Лягин.

В этом году организаторы постарались максимально обойтись без участия спонсоров при сборе средств, чтобы дать возможность спортсменам самим выступить благотворителями. Но есть мысль в будущем привлекать и организации, чтобы расширить границы доброго начинания.