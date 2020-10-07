И пострелять, и вкусно накормить, и гирю поднять, и сплясать

Кто самый сильный, быстрый, и талантливый выясняли между собой представители Норильского и Таймырского МВД, Норильского городского суда, военные, судебные приставы, сотрудники ОИК-30, СИЗО-4, городской прокуратуры, налоговой службы, следственного отдела и даже безопасники Заполярного филиала «Норникеля». При этом в командах были как мужчины, так и представительницы слабого пола в этой сильной профессии.

Сам фестиваль разделён на три основных этапа — силовой конкурс, творческий и кулинарный. Главным, как и в прошлые годы, было именно спортивное направление. Участники состязались в меткости стрельбы, перетягивании каната, подтягивании и поднятии 23-килограммовой гири. В этом году организаторы добавили еще одно новое испытание — отжимание. При этом подсчёт правильно сделанных жимов вёлся с помощью специального прибора - металлической пластины со звуковым сигналом и светодиодом, нажимать на которую участникам приходилось грудью при выполнении упражнения. Это обеспечило и честное судейство, и правильность выполнения упражнения. Ещё одним главным отличием этого этапа состязаний от обычных соревнований на отжимание заключалось в том, что спортсмен выполняющий упражнение, не был ограничен временным лимитом, а мог выполнять задание так долго, как сможет, пока находится в «планке». Обычно при состязаниях на отжимание данное упражнение делается на скорость — максимальное количество раз за строго отведённое время.

Особое испытание приготовили организаторы и для девушек — тест на скорость и ловкость в специальной эстафете с полосой препятствий. Представительницы прекрасного пола должны были прыгать на скакалке, пробежать круг на манеже в «Арктике», перепрыгивая через одни преграды и пролезая под другими, а в конце выполнить ещё комплекс упражнений и только после этого передать эстафету другой участнице.

Скорость и сила в такой профессии конечно важны, но не стоит забывать и об интеллекте и тактическом мышлении. Так что традиционно в комплекс спортивных соревнований включили и шахматы. На этом фестиваль силовых структур не завершился, впереди участников ждут ещё два конкурса — творческий, где каждая команда должна будет проявить свои таланты, и самый вкусный — кулинарный. Практика прошлых лет показывает, что среди силовиков есть немало тех, кто своими гастрономическими талантами может заткнуть за пояс многих столичных шеф-поваров или побороться за первое место в кулинарном шоу. Участники будут предоставлять судейской коллегии блюда, что называется, на свой вкус. Так что ждём самых разнообразных яств — от тортов-«вигвамов» (как в прошлом году) до блюд национальной кухни. Как ни крути, после напряжённых спортивных баталий хорошо подкрепиться — дело святое.