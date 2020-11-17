И вновь победа

Первая встреча на паркете противника состоялась 14 ноября. Уже в самом начале матча «Норильский никель» открыл счёт благодаря точному удару в исполнении Родригиньо. Ответить хозяевам паркета удалось спустя пять минут: Антон Рудых послал мяч в левый нижний угол ворот «Норникеля» - 1:1. Однако подопечные Евгения Куксевича вскоре вновь вышли вперёд – на этот раз результативное действие записал на свой счёт Роман Букин, послав мяч в нижний ближний угол ворот Викулова. Под занавес первого тайма Жулио Занотто срезал мяч в собственные ворота, тем самым позволив «Ухте» во второй раз по ходу матча установить паритет - 2:2.

В середине второго тайма усилиями Родригиньо «Норильский никель» забивает третий мяч в ворота «Ухты». На 40-й минуте встречи коллективу из Норильска удается упрочить своё преимущество. Всё тот же Родригиньо отличной передачей вывел Руслана Кудзиева на пустые ворота «Ухты» — девятый номер «Норникеля» оказался точен. Несмотря на все усилия футболистов «Ухты», отыграть даже один мяч команда Игоря Путилова так и не смогла.

На пресс-конференции по итогам первого матча главный тренер МФК «Норильский никеля» Евгений Куксевич отметил, что в первом тайме наша команда сыграла неуверенно, была нестабильность:

- Команда была уверена, что ведёт игру и забивает свои голы. Потом мы позволили себе в определённых моментах расслабленность. Я это называю недоконцентрацией. Мастеровитую команду должна отличать стабильность, которая не позволяет себе расслабленность. Второй тайм был другим. Мы не допускали нелепых ошибок в обороне и атаке. Вся команда работала друг за друга, пахали каждую секунду, поэтому добились результата. Во втором тайме мы смогли перестроиться и добиться результата.

Вторая встреча между «Ухтой» и «Норильским никелем» также завершилась победой заполярного клуба — 5:4.

Счёт был открыт на 18-й минуте встречи, когда Руслан Кудзиев, оказавшийся без опеки в чужой штрафной, замкнул прострел партнёра. Ухтинцам удалось быстро отыграться усилиями Антона Рудых, которому оставалось не промахнуться с «ленточки». Несмотря на наличие неплохих моментов у обеих команд, на перерыв соперники ушли при равенстве на табло.

После возобновления игры Кудзиев в касание выстрелил в угол после розыгрыша углового, вновь выведя в лидеры «Норникель». Тем не менее через семь минут команда Игоря Путилова сумела перевернуть ход встречи. Сначала Александр Ситников реализовал выход один на один, а буквально в следующей атаке прострел Андрея Бастрикова привёл к автоголу Романа Букина. В составе норильчан на паркете тут же появился пятый полевой игрок, роль которого исполнил Кудзиев — именно он на 41-й минуте восстановил равновесие. Заполярный клуб продолжал действовать впятером, и вскоре на убойной позиции оказался Жулио Занотто, отправивший четвёртый мяч в ворота «Ухты». Хозяева паркета применили аналогичный тактический приём и были вознаграждены за риск точным ударом Педалы. Однако радость ухтинцев была недолгой — буквально в следующей атаке неразбериха в защитных рядах привела к победному голу Владислава Шаяхметова. 5:4 - «Норильский никель» увозит шесть очков из Ухты.

- Нужно было чётко соблюдать план на игру: действовать от середины, не прессинговать высоко. Не всё получалось. Видимо, характер у команды такой, что игрокам хотелось быстрее забрать мяч. В этом прессинге потратили много физических сил. В итоге мы не дотерпели. Пропустили два мяча, команда закрепостилась. Но был план подключить пятого полевого игрока, мы потратили много времени на подготовку, в итоге удалось наказать соперника. Даже если бы мы выигрывали, подключили бы пятого полевого. Я видел, что силы у команды на исходе.

После матчей в Ухте ожидаются встречи четвертьфинала Кубка России, в которых наша команда выйдет против екатеринбургской «Синары». Первая игра 19 ноября запланирована в Норильске, правда, пока рано утверждать, что матч для нашей команды будет домашним, говорят в команде. Ответная встреча состоится в Екатеринбурге неделю спустя.