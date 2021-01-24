11-й тур Париматч — чемпионата России по мини–футболу продолжается

Обе встречи прошли на домашней для норильчан арене — в новеньком спортхолле «Айка». Возможно, это, в том числе помогало нашим футболистам. В первом матче заполярная команда праздновала успех — встреча завершилась со счётом 4:2. В составе северян голами отметились: Лео, Руслан Кудзиев, Максим Волынюк и Родригиньо.

Как отметил на послематчевой пресс–конференции главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич, наша команда готовила несколько планов на игру:

– Я сказал ребятам, что первый тайм будет складываться, как игра в шахматную партию. Мы хорошо друг друга знаем. Особое внимание — на ошибки. Также важна успешная реализация выгодных моментов и стандартных положений. Последнее мы осуществили с помощью углового: Лео забил, мы повели в счёте. Сопернику в такой ситуации нужно играть агрессивнее, применять прессинг.

Он пояснил, что во втором тайме инициативой в большей степени владел противник: норильчане хотели играть максимально надёжно и уступали инициативу во владении мячом. Эта тактика позволила избежать ошибок, но всё же гостям удалось отыграть один гол.

– Всё у нас получилось. Это очень важная стратегическая победа нашей команды в новом году, — отметил Евгений Куксевич.

Согласен с тренером и Иван Поддубный, вратарь МФК «Норильский никель», отметивший, что никельщики играли против хорошей команды:

– В «Синаре» есть первая четвёрка, которая, наверное, на данный момент лучшая в российской Суперлиге. Против них выходила обойма, которая надёжно защищается. Им давали контролировать мяч, но они успешно действовали в опасных моментах. В первом тайме получалось лучше, во втором — чуть похуже. Давил счёт, и мы начали держать матч. Поэтому получилось удачно.

А вот Евгений Давлетшин, главный тренер МФК «Синара», пообещал провести разбор полётов и постараться в ответном матче «поменять игру на 180 градусов».

Вторая встреча прошла 17 января. Матч начался без разведки: команды с августа 2020 года встречались в восьмой раз. Гости имели небольшое преимущество, вратарь хозяев Николай Балашов чаще вступал в игру, чем его визави. «Синара» открыла счёт на девятой минуте — отличился лучший бомбардир чемпионата Сергей Абрамов.

В конце тайма норильчане отыгрались — после идеального розыгрыша комбинации гол на свой счёт записал Данил Кутузов. До перерыва мог вывести хозяев вперёд Роман Букин, но упустил верный момент для взятия ворот.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе — команды оборонялись лучше, чем действовали в атаке. Под конец тайма гости стали чуть активнее, но и хозяева часто переходили на чужую территорию. Голкиперы поймали кураж, особенно Балашов, но гол назревал, и на 43–й минуте Дмитрий Прудников поразил ворота — 1:2. За две с половиной минуты до конца встречи норильчане вывели на поле пятого игрока, но сравнять счёт не сумели.

Подводя итоги встречи, Евгений Куксевич рассказал, что в первом тайме никельщики допустили ошибку и начали проигрывать. А соперник уже получил психологическое преимущество.

– Тем не менее команда продолжила работать. Я начал ротировать состав, менять некоторые сочетания, чтобы переломить ход матча. Нам это удалось. Второй тайм был похож на первый отрезок вчерашней игры: кто кого переиграет, дождётся ошибки — то есть игра до гола. Сегодня это удалось сделать нашему сопернику. Игра была равной, но синарцы смогли реализовать хороший момент.

Он также отметил, что игроки нашей команды трудились усердно, и ни к одному из них невозможно предъявить ни одной претензии.

– Впереди ещё много игр, мы должны идти дружно и в спокойном состоянии. Сейчас у нас сплочённый коллектив, который работает друг за друга и добивается успеха. Нужно вместе пережить это домашнее поражение, — заключил он.

Любопытно, что на паркет в составе «Норильского никеля» выходил Роман Букин, прежде игравший за «Синару». После встречи он рассказал, что оба клуба хотели выиграть, получилось так, что очки поделили поровну. Огорчение вызывает, что игры проходят без зрителей — с их поддержкой играть легче, признаётся футболист:

– Думаю, если бы на трибунах были болельщики, они бы получили удовольствие от матчей. Что касается игры против «Синары»... «Синара» — мой дом, я там вырос, там меня воспитали как человека и как футболиста.

Многие говорят, что нет особой разницы, когда выступаешь против бывшей команды. Это не так. Всё равно чувствуешь какие–то особенные эмоции. Хотелось нетривиально сыграть против своих бывших одноклубников и товарищей. Понятно, что на паркете нет друзей, но после игры мы обнимаемся и тепло общаемся.

Впереди у нашей команды игры в рамках 12–го тура против «Тюмени», они пройдут 6 и 7 февраля.