Игра на максимум

Соперником нашей команды стала местная «Синара», матчи прошли 19 и 20 сентября. И в первой же игре подопечные Евгения Куксевича победили со счётом 6:1.

Уже на первой минуте встречи футболистам «Норильского никеля» удалось открыть счёт – отличиться смог Родригиньо, переправив мяч в пустые ворота «Синары» после точного прострела в исполнении Занотто. На 10-й минуте матча Руслан Куздиев удвоил преимущество норильского клуба, воспользовавшись ошибкой голкипера «Синары» Дмитрия Путилова. Но буквально через две минуты хозяевам паркета удалось сократить отставание в счёте: Антон Мошкин реализовал штрафной удар, поразив левый нижний угол ворот «Норникеля». Под занавес первого тайма Родригиньо оформил дубль, вновь отправил снаряд в пустые ворота екатеринбургской команды.

Во втором тайме подопечные Евгения Куксевича ещё больше насели на ворота екатеринбургского клуба. Сначала отличился ветеран норильского клуба Владислав Шаяхметов, мощным ударом поразив ворота «Синары». Затем, уже в самой концовке матча, Сергей Орлов выстрелом с дальней дистанции не оставил шансов Дмитрию Путилову. Финальную точку в первой игре поставил Руслан Кудзиев, установив окончательный счет – 6:1.

На пресс-конференции по итогам первого матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что гол на первой минуте подсознательно показал, что команды начали играть от этого:

- Быстро забили, зазоры начали появляться в обороне. Немного недооценили этих молодых ребят, поднабрались даже фолов. Потом пришлось своим игрокам еще раз объяснять, что главное это надежность игры как в обороне, так и во владении мячом. Не надо никого недооценивать, нужно сначала сделать свою работу на отлично, а уже потом смотреть на счёт. Ну, а в целом, было видно превосходство в мастерстве наших игроков. Это обстоятельство и дало результат, - уверен он.

Алексей Мохов, и. о. главного тренера МФК «Синара», в свою очередь объяснил крупное поражение: «У нас сложилась сложная ситуация в команде по заболеваемости. Поэтому кто как мог, тот так и помогал. Новый состав собирали по всей стране, ребята у нас достаточно молодые – есть и 2000, и 2001, и 2003 года рождения, и 2004. У этих пацанов даже не было конкретных тренировок. Из основного состава к концу игры остались только Дмитрий Путилов и Никита Фахрутдинов. Очень было приятно смотреть на нашу молодежь, считаю, что сыграли вполне достойно».

Соперники могли отыграться во второй день, но вновь сильнее оказалась заполярная команда, на этот раз разница в счёте была менее существенная - всего на два гола. Норильчане победили МФК «Синара» со счётом 7:4. В составе нашей команды хет-трик оформил Руслан Кудзиев, дубль на счету Темирлана Алибекова, и по голу забили Данил Кутузов и Дарлан.

В третьем туре норильчане полетят в Тюмень, где нашу команду примет местная одноимённая команда на паркете ДС «Центральный», игры пройдут 26 и 27 сентября. А первые домашние игры запланированы на 10-11 октября, подопечные Евгения Куксевича на своём паркете примут гостей из Самары – команду «Динамо».