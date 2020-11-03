Игра на максимум

На турнире выступают шесть команд: четыре – от спортшколы № 1, ещё по одной – из Дудинки и школьной лиги Норильска. Игры проходят по круговой системе в зале культурно-оздоровительного центра «Талнах».

- Мы предполагали, что будет восемь команд, предложили сыграть Кайеркану, педколледжу, но у них нет женских команд таких возрастов, потому уложились со всеми играми в каникулярное время, - говорит главный судья Валентина Лягина. – Уже 5-го будут финальные игры, начиная с 12 часов, затем – церемония закрытия и награждения победителей.

Она отметила, что после длительного перерыва в играх спортсменкам трудновато даются соревнования, но за прошедшие два месяца баскетболистки постарались набрать максимально возможную форму:

- В последней игре был счёт 48:82, это говорит о том, что девушки стараются, и многое получается. Да, времени много упущено, хоть и все спортсменки занимались индивидуально, но это несравнимо с обычными тренировками. Плюс каждое лето мы проводили в спортлагерях, в этом году поездок не было. Но, думаю, сейчас баскетболистки быстро войдут в форму. Сами же игры в рамках первенства проходят интересно, финалы будут ещё любопытнее, - отметила главный судья.