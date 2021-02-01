Игрок МФК «Норильский Никель» отметился голом в игре за сборную страны

Команда Сергея Скоровича разгромила сборную Армении со счётом 6:0. Приятно, что взятием ворот отметился и футболист МФК «Норильский никель» Руслан Кудзиев. Также голы на счету: Шистерова, Чишкалы, Робиньо, и дубль оформил Давыдов.

Завтра сборная проведёт вторую встречу в группе. В этот раз россияне сыграют на выезде. Соперником выступит грузинская команда.

Между тем заполярная команда готовится к продолжению игр в сезоне: 23 и 24 февраля состоятся игры 14-го тура Париматч-Суперлиги между командами «Норильский никель» (Норильск) и «Торпедо» (Нижегородская область). Матчи пройдут на домашней для норильчан арене.