Игроки МФК «Норильский никель» не сыграют 15 и 16 октября из-за вспышки коронавируса в команде

Напомним, встречи должны были состояться 15 и 16 октября на паркете УСК «Подмосковье». Причиной отмены стала вспышка заражения коронавирусом в заполярной команде после выездного тура в Тюмень на игры 3-го тура Париматч-Суперлиги.

Не сообщается, сколько человек заболело в клубе, а также имена этих игроков, но в уведомлении, которое норильчане направили в Ассоциацию мини-футбола России, говорится, что в составе команды не набирается минимально необходимых девяти спортсменов с отрицательными результатами теста. Всего на сезон заявлено 17 игроков.

- Мы высоко ценим здоровье спортсменов, болельщиков и других участников матчей. В этой связи, когда невозможно перенести матчи на более поздний срок, считаем неприемлемым проведение игр. Мы отдаем себе отчёт, что нам будет засчитано техническое поражение в двух встречах. В наше время все могут оказаться в подобных условиях. Сезон только стартовал. Поэтому время на добычу необходимых очков еще будет. Уверены, что после возвращения из карантина наша команда станет сильнее, и выполнит поставленные задачи на сезон! - отмечено на официальном сайте команды.

Решение по играм, которые должны были состояться 15 и 16 октября, будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Сейчас наши ребята занимают четвёртую строчку турнирной таблицы, имея в активе восемь набранных очков после шести игр.