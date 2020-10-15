МАУ ИЦ «Норильские новости»

Игроки МФК «Норильский никель» не сыграют 15 и 16 октября из-за вспышки коронавируса в команде

Игроки МФК «Норильский никель» не сыграют 15 и 16 октября из-за вспышки коронавируса в команде

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Игроки МФК «Норильский никель» не сыграют 15 и 16 октября из-за вспышки коронавируса в команде

МФК объявил об отмене игр четвёртого тура Париматч - чемпионата России по мини-футболу против «Динамо-Самары».

Игроки МФК «Норильский никель» не сыграют 15 и 16 октября из-за вспышки коронавируса в команде

Напомним, встречи должны были состояться 15 и 16 октября на паркете УСК «Подмосковье». Причиной отмены стала вспышка заражения коронавирусом в заполярной команде после выездного тура в Тюмень на игры 3-го тура Париматч-Суперлиги.

Не сообщается, сколько человек заболело в клубе, а также имена этих игроков, но в уведомлении, которое норильчане направили в Ассоциацию мини-футбола России, говорится, что в составе команды не набирается минимально необходимых девяти спортсменов с отрицательными результатами теста. Всего на сезон заявлено 17 игроков.

- Мы высоко ценим здоровье спортсменов, болельщиков и других участников матчей. В этой связи, когда невозможно перенести матчи на более поздний срок, считаем неприемлемым проведение игр. Мы отдаем себе отчёт, что нам будет засчитано техническое поражение в двух встречах. В наше время все могут оказаться в подобных условиях. Сезон только стартовал. Поэтому время на добычу необходимых очков еще будет. Уверены, что после возвращения из карантина наша команда станет сильнее, и выполнит поставленные задачи на сезон! - отмечено на официальном сайте команды.

Решение по играм, которые должны были состояться 15 и 16 октября, будет принято на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Сейчас наши ребята занимают четвёртую строчку турнирной таблицы, имея в активе восемь набранных очков после шести игр.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото с сайта МФК «Норильский никель»
15 октября в 16:46 140
МФК "Норильский никель"
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