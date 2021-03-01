Игроки МФК «Норильский никель» вызваны в национальную сборную России

Тренерским штабом во главе со старшим тренером Сергеем Скоровичем на учебно-тренировочный сбор были вызваны 18 футболистов, в их числе норильчане Николай Балашов и Руслан Кудзиев.

Уже 5 марта пройдёт первая игра национальной сборной против сборной Франции у гостях, ответная – дома, в Щёлково, 9 марта. Правда, согласно решению УЕФА все матчи квалификации ЕВРО-2022 проходят без зрителей, независимо от страны и региона проведения.

Напомним, что после первых двух туров сборная России единолично возглавляет отборочную группу 2 с шестью набранными очками. Подопечные Сергея Скоровича одержали крупную домашнюю победу над Арменией (6:0), а затем уверенно переиграли в гостях Грузию (4:0).

Восемь победителей отборочных групп и шесть лучших команд, занявших второе место, присоединятся к Нидерландам (хозяева) в финальном турнире чемпионата Европы, который пройдёт с 9 января по 6 февраля 2022 года, а оставшиеся два участника, занявшие второе место, с 14 по 17 ноября 2021 года будут бороться за ещё одну путёвку на ЕВРО в стыковых матчах.