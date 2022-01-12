Игроки МФК «Норильский никель» вышли с новогодних каникул и сейчас готовятся к завершающей части сезона

«Команда собралась 8 января. Стартовали с углубленного медицинского обследования, которое провели в Москве в клинике спортивной медицины «Лужники». На следующий день начался втягивающий подготовительный микроцикл: оцениваем функциональное состояние и обращаем внимание на силовые и скоростные возможности игроков, чтобы, исходя из составленного индивидуального графика, можно было распределить нагрузку на каждого из них», — рассказал Евгений Куксевич.

С 14 января начнутся базовые микроциклы, их будет два — по четыре дня каждый. Они нужны для укрепления, усиления и развития основных физических и функциональных возможностей спортсменов. Параллельно будут проводиться тренировки технико-тактического плана, в которых футболистам предстоит совершенствовать игру по всем аспектам. Тренировки будут проходить утром и вечером. Базой спортсменов станет подмосковная «Арена Мытищи».

После двух базовых микроциклов планируется перейти к игровым моделям подготовки и провести две встречи. Затем ребята получат двухдневный отдых и перейдут к заключительной части подготовки, в рамках которой проведут еще два матча. Соперники в товарищеских встречах уже известны.

Тренер клуба также сообщил, что все ребята, в особенности те, кто в конце прошлого года получили микротравмы, сейчас в порядке и могут заниматься в основной группе. Кроме того, усиленно восстанавливает форму Владимир Саносян, который уже может индивидуально работать с мячом: болей у него нет, спортсмен чувствует себя хорошо.

«Совсем скоро выйдет на паркет и Лео: он готовится к чемпионату Европы в составе сборной Казахстана. Жоао, к сожалению, понадобится больше времени на восстановление, но и он, я уверен, скоро вновь пополнит наши ряды, — говорит Евгений Куксевич. — Поскольку перед нами по-прежнему стоит серьёзная задача на сезон — как минимум нужно дойти до финала плей-офф, нужно подтянуть состав для возможной ротации. Мы ожидаем его усиления. Конкретных имен я пока называть не буду, но с вероятностью в 90% могу заверить, что в ближайшее время парой сильных игроков клуб пополнится».