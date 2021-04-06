Игроки мини-футбольного клуба «Норильский никель» проходят сборы в своих национальных командах

Россияне ведут подготовку к заключительным играм группового этапа квалификации Чемпионата Европы-2022 против соперников из Армении и Грузии. После четырёх туров отборочного цикла сборная России уверенно возглавляет вторую группу, имея в активе 12 очков. Следом идёт сборная Грузии с результатом семь баллов.

Вратарь норильчан и сборной России Николай Балашов прокомментировал подготовку к предстоящим матчам:

- Сборы проходят хорошо, тренируемся в двухразовом режиме. Впереди игры с Арменией и Грузией. Могу сказать, что у них сильные составы, опытные игроки. Нам нужно выходить с полной самоотдачей и концентрацией на эти игры.

Он также отметил важность присутствия болельщиков на трибунах:

«Болельщики всегда важны для любой команды. И мы очень ждём, когда зрители вновь смогут прийти на трибуны и поддерживать нашу сборную своей энергией».

Команда Сергея Скоровича 9 апреля (16.00 мск) сыграет со сборной Армении в Ереване, а 12 апреля (17.00) УСК «Подмосковье» примет матч Россия - Грузия.