Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную

Как сообщает пресс-служба АМФР, жеребьёвка квалификации чемпионата Европы 2022 года состоялась 2 сентября. Соперниками сборной России по группе 2 станут команды Франции, Грузии и победитель стыковых матчей между Болгарией и Арменией, которые пройдут 5 и 11 ноября. Групповой раунд квалификации стартует в декабре 2020 года.

Восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших второе место, присоединятся к Нидерландам (хозяевам поля) в финальном турнире с 9 января по 6 февраля 2022 года, а оставшиеся два участника, занявшие второе место, с 14 по 17 ноября 2021 года будут бороться за ещё одну путевку на ЕВРО в стыковых матчах.