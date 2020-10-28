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Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную

Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную

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Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную

В эти дни продолжается учебно-тренировочный сбор национальной сборной России по мини-футболу, который проходит на базе отеля «Аквариум». Сразу два игрока мини-футбольного клуба «Норильский никель» получили вызовы: нападающий Руслан Кудзиев и вратарь Николай Балашов.

Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную

Как сообщает пресс-служба АМФР, жеребьёвка квалификации чемпионата Европы 2022 года состоялась 2 сентября. Соперниками сборной России по группе 2 станут команды Франции, Грузии и победитель стыковых матчей между Болгарией и Арменией, которые пройдут 5 и 11 ноября. Групповой раунд квалификации стартует в декабре 2020 года.

Восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших второе место, присоединятся к Нидерландам (хозяевам поля) в финальном турнире с 9 января по 6 февраля 2022 года, а оставшиеся два участника, занявшие второе место, с 14 по 17 ноября 2021 года будут бороться за ещё одну путевку на ЕВРО в стыковых матчах.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото предоставлено пресс-службой МФК «Норильский никель»
28 октября в 12:42 690
МФК Норильский никельСпорт-тайм
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