Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную
Игроков МФК «Норильский Никель» вызвали в национальную сборную
В эти дни продолжается учебно-тренировочный сбор национальной сборной России по мини-футболу, который проходит на базе отеля «Аквариум». Сразу два игрока мини-футбольного клуба «Норильский никель» получили вызовы: нападающий Руслан Кудзиев и вратарь Николай Балашов.
Как сообщает пресс-служба АМФР, жеребьёвка квалификации чемпионата Европы 2022 года состоялась 2 сентября. Соперниками сборной России по группе 2 станут команды Франции, Грузии и победитель стыковых матчей между Болгарией и Арменией, которые пройдут 5 и 11 ноября. Групповой раунд квалификации стартует в декабре 2020 года.
Восемь победителей групп и шесть лучших команд, занявших второе место, присоединятся к Нидерландам (хозяевам поля) в финальном турнире с 9 января по 6 февраля 2022 года, а оставшиеся два участника, занявшие второе место, с 14 по 17 ноября 2021 года будут бороться за ещё одну путевку на ЕВРО в стыковых матчах.