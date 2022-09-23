Игровой режим

Ожидалось, что первую игру против сыктывкарской «Новой генерации» северяне сыграют уже 17 сентября, но Ассоциация мини–футбола России объявила о переносе старта сезона на неделю. О том, как это скажется на команде, и в какой форме она подходит к игровому рубежу, мы поговорили с главным тренером клуба Евгением Куксевичем.

– Евгений Алексеевич, какие изменения в команде увидят болельщики в этом году? Насколько обновлён состав?

– Команду под моим руководством собирали в течение трёх лет буквально по крупицам. Каждый год происходили кадровые изменения, и сейчас впервые за последнее время к старту нового сезона сохранилось более 90% прежнего состава игроков. Важно, что это соответствует задачам клуба.

Конечно, без изменений не обошлось. От нас ушёл Владислав Шаяхметов — полагаю, возраст диктует ему отказаться от выступлений на таком уровне. В питерский «Кристалл» переехал Иван Поддубный. Летом обоим игрокам искали замену, отсмотрели немало футболистов. В итоге сегодня готовим соглашение с Ренатом Шакировым, известным по игре за «Газпром–Югра», «КПРФ». Он игрок атакующего плана, имеющий за плечами большой опыт и демонстрирующий высокое мастерство. Ренат становился чемпионом России в составе подмосковного «Динамо» в 2016–м, а также серебряным призёром в 2019–м, когда играл за «Газпром». Я думаю, он сможет нам помочь.

На место вратаря Ивана Поддубного мы пригласили из «Газпрома» Артёма Шевченко. Он практически сверстник наших вратарей, Александра Костромина и Николая Балашова, у него есть опыт игры в лиге; и, я уверен, они сумеет создать нашим голкиперам конкуренцию, а вместе с ней — и возможность расти.

Кроме того, состав команды пополнил Денис Поваров, ранее выступавший за «Ухту», «Голден Игл», самарское «Динамо» и ЛКС.

Хочу также отметить, что у нас установилась хорошая связь с болельщиками, которую мы хотим укреплять и дальше. Мы продумываем мероприятия, которые можно проводить для них и вместе с ними. Важны эмоции, общие для зрителей и команды, это всегда идёт на пользу делу.

– В этом сезоне у команды сменился капитан...

– Да, при выборах лидера больше всего голосов набрал

Данил Кутузов, который носил капитанскую повязку и прежде. Но он выступил перед командой с речью, заявив, что хотел бы сосредоточиться на игре. По его словам, подобная ноша требует большой дополнительной энергии. В итоге, посоветовавшись со мной, он решил передать повязку более молодому игроку: выбор пал на Руслана Кудзиева, который, безусловно, также способен вести за собой коллектив. Помощниками капитана стали Кутузов и Нандо.

Напомню, Руслан Кудзиев играет за норильчан с сентября 2018 года. За это время он становился лучшим бомбардиром Суперлиги, удостоен приза

«Золотая бутса», который присуждается лучшему бомбардиру европейского клубного мини–футбола. В минувшем чемпионате Руслан провёл 30 матчей и забил 29 мячей, став третьим в списке лучших голеадоров лиги.

– Ожидаются ли перестановки в тренерском штабе?

– Нет, здесь изменений нет и не предвидится. Для успеха важна стабильность не только основного состава игроков, но и всего окружения команды.

– Как клуб провёл предсезонную подготовку, все ли в строю?

– Подготовка прошла хорошо, почти всё, что планировали, удалось выполнить. Хотя не обошлось и без травм. Жулио Занотто, скорее всего, в первом туре не выйдет на паркет, но мы будем готовить его к последующим играм. Небольшие травмы есть также у Габриэля, Сергея Орлова, Темирлана Алибекова. Их выход на поле в первом туре также пока под вопросом. Но поводов для волнения нет: у нас достаточно игроков, чтобы выставить на поле полноценную команду.

– Возможна ли замена игроков основной команды на членов дублирующего состава в случае получения серьёзных, требующих длительного восстановления травм?

– Ротация дубля и основной команды взаимна. Если игрок основы получает травму, он может восстанавливаться и возвратиться к игровой практике в дублирующем составе. Что до выхода на паркет в составе основной команды игроков из дубля, то и это возможно, но сначала нужно посмотреть, как будут развиваться события. Наш дубль только формируется, это первый год его выступлений. Будем следить за матчами, отмечать перспективных игроков, лучших, возможно, пригласим в кубковые игры или на один тур чемпионата. Контакт с главным тренером «Норильского никеля–Д» Николаем Ивановым у нас налажен, будем общаться, решать задачи сезона. В целом, повторюсь, взаимосвязь между основой и дублем должна быть, а какой она станет в реальности, покажет время.

Дубль приступил к учебно–тренировочным сборам ещё в конце августа. За время отбора игроков в команду тренеры отсмотрели около 60 человек, и около 20 из них были отчислены в первую же неделю. Примерно половина из тех, с кем в итоге подписали, — норильчане, которые занимались в секции при клубе. Остальные — из других городов Красноярского края. Средний возраст ребят — 18–19 лет. Самому возрастному 22 года, самому молодому — 16. Примерно 80% игроков не имеют опыта выступлений в профессиональных лигах.

Николай Иванов своей главной задачей называет подготовку игроков для главной команды клуба. Старт первенства для дубля запланирован на середину октября.

– Как вы оцениваете прошедшие товарищеские встречи?

– По окончании основного подготовительного периода, который мы называем базовым циклом, мы начали проводить товарищеские матчи. Поскольку сейчас ребята находятся под максимальной нагрузкой, важно было оценить долю ошибок и погрешностей в игре с соперником. Первые встречи проходили на фоне усталости — мы много работали над физическими кондициями игроков, процессами энергообеспечения, силовыми качествами, и организм ребят ещё не восстановился полностью. Первую игру мы провели хорошо, правда, нашим соперником выступил клуб Высшей лиги — ЛКС. Потом состоялись две встречи с дебютантом Суперлиги «Кристаллом», в которых мы тоже одержали верх.

Неплохо сыграли с нижегородским «Торпедо»: чувствовалась интенсивность, соперник играл на хороших скоростях, проявлялись игровые эмоции, взаимодействие, в общем, все аспекты, необходимые для подготовки к чемпионату. Был интересный матч с «КПРФ». Подобные встречи дают возможность отточить нюансы, игровые комбинации, набрать перед сезоном игровую практику.

– Какими вы видите главные задачи в предстоящем сезоне?

– Мы хотим, чтобы наша игра была яркой, более атакующей, с обилием голов. И конечно, не намерены забывать об обороне, постараемся как можно меньше пропускать. Иными словами, необходимо выстроить игру. В первую очередь, путём стабилизации сочетаний четвёрок игроков: мы сейчас наигрываем определённые варианты, хотим создать постоянные, слаженно действующие четвёрки.

К тому же, любой спортивный куб выполняет социальные задачи. В нашем случае это обеспечение качественного досуга жителей Норильска, гостей города, любителей мини–футбола. Мы хотим сделать его запоминающимся: люди приходят на наши игры за эмоциями, так пусть они будут положительными. А чтобы зритель мог порадоваться, команда должна выигрывать. Так что в юбилейный для клуба год (в июне 2023 года МФК «Норильский никель» отметит 30–летие — прим. авт.) мы ставим перед собой высокую цель: чтобы он прошёл под знаком золота чемпионата.

Руководство компании «Норникель» свою очередь уже предоставило горожанам возможность качественного проведения досуга, построив великолепный спортхолл «Айка». Там приятно не только болеть за футболистов, но и просто собираться, находить единомышленников. Здесь и играть комфортно! Нам, в свою очередь, важно, чтобы люди продолжали ходить на наши игры, сплачивались вокруг команды, становились болельщиками, а кто–то даже фанатом — есть у нас такой сектор.

Идее расширения популярности у зрителей подчинены и планы Суперлиги: руководства клубов ищут пути развития команд, налаживают связи с болельщиками для более широкой узнаваемости нашего вида спорта. Задействуются соцсети, телевидение, что мы можем только приветствовать — это укрепляет мини–футбол как дисциплину, а люди приобщаются к качественному и активному отдыху, следя за захватывающими играми. Так что, дорогие друзья, болейте на здоровье. До встречи на футболе!