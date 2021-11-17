Игру между «Газпром-Югрой» и МФК «Норильский никель» зрители смогут увидеть на телеканале «Матч ТВ»

Двухматчевое противостояние в рамках пятого тура Париматч-Суперлиги между норильчанами и югорчанами, номинальными хозяевами площадки, состоится в Люберцах Московской области, в многофункциональном комплексе «Триумф». Первая встреча начнется 19 ноября в 21.00, вторая — 20 ноября в 19.00 по норильскому времени. По центральному телеканалу любители мини-футбола в прямом эфире смогут увидеть стартовую игру. Кроме того, оба матча на своем официальном канале в YouTube покажет Ассоциация мини-футбола России.

Напомним, «Норильский никель» и «Газпром-Югра» — соседи по турнирной таблице. У «никельщиков» после шести игр девять набранных очков и седьмое место в таблице. У «газовиков» столько же очков, но на две игры больше.

Накануне встреч главный тренер «Норильского никеля» Евгений Куксевич отметил, что в преддверии игр пятого тура было запланировано два полноценных тренировочных микроцикла по пять дней каждый. «В первой части большое внимание уделялось силовой мощи и скоростно-силовым качествам. Вторую часть, которая как раз сейчас проходит, посвятили игровой практике. Наша команда демонстрирует преимущество, и по первым матчам тура это заметно. Прибавляем мы от тура к туру и во время последующих встреч».

Евгений Куксевич также напомнил, что газпромовцы заслуженно считаются весьма боеспособным соперником. Амбиции югорчан никуда не делись, и они будут серьезно настроены в предстоящих играх. «В составе «Югры» много опытных футболистов, в том числе — игроки российской сборной. Но мы намерены продемонстрировать свои лучшие качества. Повторюсь, соперник грозный, но и в своих ребятах я уверен. Мы прекрасно понимаем, что занимаем сейчас не самое лучшее место в таблице, но это временно — впереди еще много игр, и ситуацию можно исправить», - заключил главный тренер заполярной команды.