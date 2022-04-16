Интервью со счастливой женщиной

Сначала были танцы

Мы разговариваем с Олесей Махотиной в непривычно пустом легкоатлетическом манеже «Арктики» субботним утром. По соседству занимаются гимнасты, а Олеся, только завершив тренировку, села отдохнуть. Каждый день она приходит сюда, чтобы пробежать важные метры дистанции. Когда записывалось это интервью, она готовилась к чемпионату России по лёгкой атлетике среди ветеранов спорта, а сегодня моя собеседница — не просто чемпионка, но рекордсменка в эстафете, побившая результат, который держался 15 лет! А ещё она чемпионка на дистанции 200 метров, бронзовый призёр в беге на 60 и 400 метров, и везде с личным рекордом. И если кто–то ещё не впечатлён, добавлю: Олеся занялась лёгкой атлетикой только четыре года назад, на тот момент ей было 40 лет. На первом же чемпионате Европы заявилась на пять дистанций и привезла серебро и бронзу.

– В «Арктике» тренировались оба моих сына. Дома я по первости учила их соревновательному принципу: кто из нас троих больше подтянется, выжмет гантели... Когда победы над матерью стали обыденностью, стало понятно — нужны более искусные соперники, — смеётся Олеся. — Семейные соревнования перешли в серьёзное увлечение спортом — сыновья перепробовали командные игры, а потом пришли в лёгкую атлетику.

Она с детства занималась танцами, будучи уже взрослой, увлекалась кроссфитом, но позже ушла из–за травмы плеча, с удовольствием играла в баскетбол, волейбол, бадминтон, но скорее от случая к случаю, например, защищая честь своего предприятия НТЭК в спартакиаде ЗФ «Норникеля». За них же и бегала, неизменно побеждая.

– Меня отправляли в секцию лёгкой атлетики все учителя физкультуры, я и сама следила за этим видом спорта, а уж фигуры легкоатлеток всегда считала самыми красивыми. Но в детстве выбрала танцы — это же блёстки, музыка, софиты! Я любила сцену. Выступала почти до 30 лет, была солисткой ансамбля бального и эстрадного танца «Бальтанор». А потом появилась семья, я нашла иные увлечения. К тому же рост у меня небольшой, поэтому с какого–то момента партнёры всегда были младше меня — сначала на 10 лет, затем на 15, а потом — ровесники моих детей. И тогда я поняла, что пора уходить, — рассказывает спортсменка.

Ушла и... сменила одну сцену на другую, на этот раз юмористическую. Пять лет выступала в команде «Полюс напряжения» КВNN, была нештатным хореографом, сценаристом, артистом. Пока и тут не поняла, что пора отдавать бразды правления следующему поколению. Вот тогда в её жизни и возник бег.

Неслучайный результат

Первым тренером Олеси стал Николай Беляев. А за то, что оказалась на первых соревнованиях, она благодарит Любовь Вершанскую, хорошо известную в спортивном мире Норильска. Именно Любовь, наблюдая очередную победу Олеси в спартакиаде «Норникеля», спросила: «Хочешь поехать на чемпионат Европы?». Тогда жизнь нашей героини разделилась на до и после.

– Честно говоря, я ехала посмотреть на соревнования изнутри. Я зарегистрировалась в пяти номинациях, первый старт — на 400 м. На финишной прямой передо мной бежала полячка, а рядом обгоняла немка, за 100 метров до финиша я поняла, что могу обогнать немку, поднажала и пришла второй. Представляете? Выиграла у неё 0,030 секунды! Не знаю, как описать ощущения, когда стоишь на пьедестале в чужой стране, рядом — лучшие в Европе бегуны, и на твоей шее — медаль... А ты — никому не известная норильчанка, — делится Олеся.

Притом бежала она не в привычных костюме и шиповках, а в обычных кроссовках, поскольку её багаж потерялся при перелёте. Форму собирали с миру по нитке: футболка — от бегуньи из Питера, обувь — от москвички. Олеся считает, что на результат повлияла и эта ситуация: перенервничала, поплакала, зато на старт вышла спокойно, без ненужных ожиданий. Просто бежала в своё удовольствие.

– Я испугалась, что это случайное везение. Но потом вышла на дистанцию 200 метров и пришла третьей! — вспоминая, улыбается рекордсменка. — А когда домой вернулась, напала на тренера: «Я хочу выступать, хочу быть лучшей. Научите меня!»

Следующим стал чемпионат России. И опасений было больше: во–первых, туда я ехала уже, как говорится, с претензией, обладая наградами, во–вторых, некоторые говорили, что на чемпионате Европы мне просто повезло.

Я снова попереживала, поплакала и поехала. В итоге взяла бронзу и серебро в личных гонках, а затем меня приняли в команду для участия в эстафете, и мы заняли второе место. Вот тогда я поняла, что это не случайность, а результат моих трудов и работы тренеров.

Больше жизни!

Про тренеров Олеся говорит отдельно и с особенной теплотой. В первую очередь выделяет Олега Крупского, который начал работать с ней пару лет назад вместо Николая Беляева. Она честно признаётся: в себе как в спортсмене засомневаться может, а в Олеге Анатольевиче — никогда.

– Я благодарна Олегу Анатольевичу, который приходит и тренирует меня, независимо от его самочувствия. Он в меня вкладывается, и я стараюсь получить от него максимальный объём знаний. Каждая тренировка открывает что–то новое. Знаете, что меня подкупило? Он подробно рассказывает, для чего нужно то или иное упражнение, какой будет результат, что меня как технаря очень привлекает, — рассказывает Олеся.

Вот потому почти каждый день Олесю и её тренера можно увидеть на манеже «Арктики», а летом — на дорожках стадиона «Заполярник». Сколько она планирует выступать, не загадывает, говорит, пока есть силы и финансовые возможности выезжать на выступления. А просто бегать можно и до 90 лет, да и то не предел.

– Бег стал одним из любимых времяпрепровождений, и если стоит выбор — посетить мероприятие или пойти на тренировку, я выберу второе. В отпуске каждый день начинаю с пробежки — 2–3 км, плюс растяжка. Мне нравится ощущать, что организм в тонусе. Теперь это уже образ жизни, — признаётся Олеся. — То же и с питанием. Бывает, наешься вкуснятины, потом в вираж трудно войти, нет нужного баланса. С годами сама для себя определила, что можно есть и сколько.

Сняв шиповки, Олеся живёт обычной жизнью: работа, друзья, концерты–выставки. Свободного времени после отъезда сыновей на материк много. Отчасти это тоже повлияло на решение серьёзно заняться спортом. На соревнования она привыкла выезжать заранее, чтобы успеть посмотреть новые города и страны. Потому что после стартов распорядок всегда один: дом–стадион–дом, а когда не тренируешься и не выступаешь, тогда болеешь за своих. Зная это, Олеся оставляет себе время на полноценный отдых.

Сейчас спортсменка вновь активно готовится, теперь уже к чемпионату мира, который должен пройти летом в Финляндии. Состоится ли он — большой вопрос, но надо быть в форме.

– Знаете, я абсолютно счастливая женщина. Мои близкие живы и здоровы. Я живу, как хочу. Меня поддерживает тренер, дети гордятся успехами. Даже если захочу, не найду повод для грусти, — делится чемпионка. — Уезжать из

Норильска не планирую, потому что очень его люблю. У меня есть только пожелание: дорогие женщины, когда вырастают ваши дети и у вас появляется время для себя, пробуйте себя в том, о чём когда–то мечтали. Первый шаг самый сложный, сделайте его. Я уверена, что важнейшие решения принимаются в обычной обстановке, например дома за кружкой чая. Просто решите однажды: «Я могу, потому что хочу». И сделайте это. Купите билет в новую жизнь. И стремитесь получать от неё больше удовольствия.