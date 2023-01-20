Интрига Суперлиги

15 голов забили команды–участницы в первом матче — шесть на счету «Ухты»: авторами выступили Москалёв, Козлов, Парадински, Перевалов, а Ситников оформил дубль, и девять — на счету заполярной команды: у Саносяна покер, Кудзиев сделал хет–трик, по одному мячу на счету Алекса и Поварова. Самым урожайным на забитые мячи оказался период, начиная с 40–й минуты матча: сразу три гола за минуту, а в последующие три — ещё по одному.

После игры герой матча Владимир Саносян, игрок МФК «Норильский никель», не скрывал, что рад был оформить покер. Однако командный результат превыше всего:

– Надо завтра побеждать. Мы идём на первом месте в чемпионате и должны забирать очки по максимуму.

Евгений Куксевич, наставник заполярной команды, отметил, что наши ребята скомкали начало игры. Не справились с подключениями вратаря соперника, потом — со стандартами противника:

– Тем не менее сумели перестроиться, отыграться. Первый тайм шёл в ритме догоняющих, и нам пришлось искать свою игру. Добиться счёта в свою пользу нам помогла хорошая физическая форма. Было видно, что соперник подсел. Это очень радует, потому что мы выступали не в полном составе. Пропускали игры ребята из–за перебора карточек. Плюс два игрока — Орлов и Занотто — не играли из–за повреждений. Хорошо, что восемь игроков смогли справиться и нашли эмоции для победы.

Он поблагодарил болельщиков, которые даже в мороз (в этот день было зафиксировано –470 С) пришли поддержать команду.

Однако «Ухта», решившая играть в агрессивный футбол, выводы из игры сделала, в том числе учла свои ошибки. И следующий матч оставила за собой.

Вторая игра стартовала вновь с быстрого гола гостей. Бруно перехитрил норильчан и прямым ударом с углового, рикошетом от Николая Балашова, открыл счёт в матче — 0:1. На седьмой минуте норильчане счёт сравняли: Ренат Шакиров отдал пас вразрез на Нандо, и последний в касание перевёл мяч в ворота — 1:1. На 9–й минуте «Ухта» опять вышла вперёд — отличился Артур Мелконян. Ещё через три минуты Парадински увеличил разницу в счёте до двух мячей. После этого «Норильский никель» сменил Николая Балашова на Александра Костромина. Натиск гостей продолжался, и на 15–й минуте Артур Мелконян оформил дубль — 1:4.

Начало второго тайма осталось за хозяевами. На 28–й минуте розыгрыш углового принёс второй гол норильчанам. Автором мяча стал Данил Кутузов. Правда, через пять минут Роман Карелин опять восстановил разницу в счёте до трёх мячей — 2:5. За 10 минут до конца матча главный тренер норильчан выпустил пятого полевого, роль которого исполнял Руслан Кудзиев. И именно капитан завершил атаку на 46–й минуте — 3:5. Но последними своё слово сказали всё–таки гости. На 48–й минуте отметился голом Фелипе Парадински, а на 50–й — Артур Мелконян.

Итог встречи — 3:7, первая победа «Ухты» в Норильске.

После игры Евгений Куксевич извинился перед болельщиками за результат, хотя и признал — старание со стороны наших игроков было, сказались другие аспекты:

– Отмечу три. Первый — это психология. Увидели, что нет одного из лидеров «Ухты» — Педала, плюс усечённый состав. И мы не смогли настроить игроков правильно. Второй аспект прозвучит жёстко, но это так. Нас «прибили». Голы в начале — случайные рикошеты. Мы не должны их пропускать, но они случились, и после них выравнять ситуацию оказалось сложно. Третий аспект — мои решения. Мы выпустили свежих игроков, третью четвёрку, чтобы они играли против лидеров. Но этот план не сработал на нужный результат.

Он добавил, что норильчане создали много моментов, чтобы вернуться в игру, но у соперника хорошо исполнил свою роль вратарь. И всё же тренер выразил надежду: команда может перестроиться и следующие игры провести на другом уровне.

Добавим, что сегодня заполярный клуб возглавляет турнирную таблицу Pari–Суперлиги с 43 очками в активе. Следующие игры пройдут 20 и 21 января на домашнем паркете. Соперником станет «Синара», идущая сегодня на втором месте турнирной таблицы.