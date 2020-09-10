МАУ ИЦ «Норильские новости»

Исторический триумф

Исторический триумф

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Исторический триумф

Команда «Норильский никель» выиграла Кубок России по мини-футболу.

Исторический триумф

Исторический момент – команда «Норильский никель» впервые везёт в Норильск кубок России по мини-футболу. Победа далась в финале по сумме двух матчей, после того, как наша команда обыграла «Газпром-Югру» (Югорск).

Вчера, 9 сентября, в ответной встрече на площадке «Газпром-Югры» победили хозяева поля со счетом 2:1. А в первом матче на площадке норильского клуба одержала победу команда «Норильский никель» - 1:0.

Это первый раз, когда команда выигрывает кубок. До этого три раза, к сожалению, «Норильский никель» возвращался ни с чем, но четвёртый раз триумфальный.

10 сентября в 14:11 510
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