Итоги плэй-офф чемпионата России для МФК «Норильский никель»

На прошлой неделе заполярная команда сразилась в двух матчах с екатеринбургской «Синарой» с небольшим отставанием в счёте. Прошедшие игры ознаменовались крайне неприятным событием для нашей команды: игрок «Синары» Сергей Сорокин, как позже оказалось, был дисквалифицированным игроком, который ещё в мартовской игре с КПРФ получил третью карточку. А игра тем временем завершилась со счётом 4:3 в пользу «Синары», и один гол как раз был на счету Сорокина. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС признал результат матча правильным. Причём, оказалось, соперник самостоятельно должен отслеживать количество жёлтых и красных карточек противостоящей команды. Но тогда представители заполярной команды подчеркнули: «Для нас ничего не изменилось, наш клуб примет все законные усилия для выхода в полуфинал плей-офф».

Чтобы пробиться в полуфинал Чемпионата России по мини-футболу среди клубов Париматч-Суперлиги требовалось в ответных играх четвертьфинала переломить ход серии.

И в первой игре, 5 августа, это получилось. Мини-футбольный клуб «Норильский никель» одержал тяжёлую победу над «Синарой» со счётом 6:5 в дополнительное время. Тем самым счёт в серии стал 1:2 пока в пользу екатеринбуржцев.

На пресс-конференции после матча Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил: «На сегодняшний день в составе «Синары» есть очень опытные 6-7 человек супервысокого уровня. Поэтому они хорошо контролируют мяч, от них можно ожидать чего угодно. Они очень хладнокровно наказывают за любые ошибки, что сегодня и было продемонстрировано. Поэтому своей команде я сегодня сказал, что нужны терпение и дисциплина. Больших нареканий нет, за исключением нескольких моментов, за которые нас и наказали. Смогли дотерпеть, сравнять счёт. Надо было от этого отталкиваться. Нужно было выждать свой момент, что мы и сделали. Затем команда соперников раскрылась, начала выпускать свежие силы - молодых ребят. В конце мы немного не дотерпели в контроле мяча. Выпустили четвёрку заточенную под владение мячом. Нужно было не терять мяч, а мы как раз наоборот. Получили сначала один гол. Затем соперник воспрял духом и начал великолепно разыгрывать «пять на четыре». Считаю, что победа получилась трудовой. На терпении, взаимовыручке и дисциплине».

Но, к сожалению, четвёртый матч снова остался за «Синарой», счёт на табло - 3:5 не в нашу пользу. Таким образом, счёт в серии стал 1:3 в пользу екатеринбуржцев. На пресс-конференции наши ребята поздравили более удачливого соперника.

- Проиграли эту серию, прежде всего, сами. Первое - это терпение. Что в домашних играх соперника упускали победу в концовке, что сегодня. Сегодня мы активно включились, когда счёт был уже 0:3. Много сил отдали, чтобы отыграться. Наш лидер сборной совершил ошибку, а их лидер сборной воспользовался нашей ошибкой. Потом соперник терпел на зубах, а нам не удалось забить. Хотя, моменты для этого были. Ещё отмечу тот фактор, что «Синара» - посвежее команда. Хоть и больше лидеры находятся на площадке, но у молодёжи имеется молодость и задор. Молодые игроки берегли силы своим лидерам. К сожалению, у нас дополнительной обоймы не хватило. Многие возрастные игроки к концовке подустали. Впереди остался матч на Кубок. Будем готовиться, - отметил Евгений Куксевич.

«Уважаемые болельщики, спасибо вам за терпение и веру в нас. Мы старались, боролись, пластались. В этом сезоне наш путь завершён. Значит, большие победы ждут нас впереди!» - обратились наши футболисты к зрителям.

А мы верим и болеем за вас, ребята!