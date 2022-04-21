Из местного бюджета выделят дополнительные средства для участия норильских спортсменов в выездных соревнованиях

Почти 14 млн рублей предлагается выделить дополнительно на участие норильских спортсменов в следующих мероприятиях:

– краевые соревнования по волейболу среди девушек и всероссийские межрегиональные соревнования по баскетболу среди девушек, участник — спортивная школа № 1 (~0,8 млн руб.);

– соревнования по прыжкам на батуте и по художественной гимнастике, участник — спортивная школа № 2 (~3,2 млн руб.);

– летнее и зимнее первенства Красноярского края и СФО по лёгкой атлетике, всероссийские турниры по фехтованию, краевые соревнования по лыжным гонкам, участник — спортивная школа № 3 (~2,2 млн руб.);

– всероссийский фестиваль и первенство Красноярского края по баскетболу, Кубок и первенство Красноярского края по плаванию, турнир и открытое первенство Красноярского края по боксу, Кубок Красноярского края, чемпионат и первенство СФО по пауэрлифтингу, участник — спортивная школа № 5 (~2,5 млн руб.);

– учебно-тренировочные сборы, краевые соревнования, чемпионат и первенство Красноярского края, всероссийский турнир по мини-футболу, участник — спортивная школа № 6 (~0,6 млн руб.);

– первенство СФО по самбо, боксу, дзюдо и каратэ, отборочные и всероссийские соревнования по боксу, краевые соревнования и первенство Красноярского края по спортивной борьбе (в дисциплине греко-римская борьба), участник — спортивная школа единоборств (~1,6 млн руб.);

– первенство Красноярского края и спортивный фестиваль по хоккею, Кубок Красноярского края, открытые первенства и чемпионат Красноярского края по фигурному катанию на коньках, Всероссийский турнир «Золотая шайба», участник — спортивная школа по зимним видам спорта (~1,6 млн руб.);

– первенство России по водному поло, участник — спортивная школа плавания и водного поло (~1,5 млн руб.).

В целом расходы по указанной муниципальной программе увеличатся более чем на 17,5 млн руб. Общий объём её финансирования с учётом корректировки составит более 1,2 млрд руб. Предлагаемые изменения были согласованы на заседании комиссии городского Совета по социальной политике. Окончательное решение будет принято на сессии местного парламента в рамках корректировки бюджета территории на 2022 год.