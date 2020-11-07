Занятия по тхэквондо для детей от четырёх лет проводятся на базе малого спортивного зала школы № 28. Тренировки проходят под чутким руководством опытного тренера Натальи Авдониной, увлечённой своим делом.

– Тут никак не обойтись без общей физической подготовки никуда, — говорит она. — Это основа любого начинания, связанного с физической нагрузкой. Благодаря ей укрепляется не только тело, но и дух, ребёнок учится преодолевать трудности, проявлять силу характера и упорство. Особенно это важно в тхэквондо, где необходимы скорость реакции и самообладание. Моя задача — воспитать универсального бойца. Хорошо, если он продолжит занятия спортом, а если нет, то приобретённые навыки и знания всё равно ему пригодятся.

Тренер строгая, а иначе и быть не может. Тхэквондо — это целое учение, основанное на жёсткой дисциплине, которая подразумевает философский подход к выбору жизненного пути через работу с телом и духом. Детвора своего тренера обожает. Как только Наталья Николаевна появляется в фойе школы, дети бегут к ней наперегонки, чтобы поделиться новостями. Её энергии хватает и на неугомонных подопечных, и на их родителей. В работе и с первыми, и со вторыми тренер использует свою авторскую методику, которая родилась благодаря многолетнему опыту в тхэквондо и работе с детьми.

– Всё зависит от трёх людей, — поясняет Наталья Авдонина. — И эти трое: ребёнок–боец, тренер и родитель. Дети хитрят. Если им чего–то не хочется, они найдут тысячу причин, чтобы этого не делать, и родители на эти уловки попадаются. Для меня в ребёнке важна стойкость, расправленные плечи. Если этого нет, нужно разбираться, что произошло с маленьким человечком. Я готовлю человека к активной жизни. И это я объясняю родителям и детям. Тренировки — не только физическая нагрузка, но и диалог. Иногда долгий. Бывало так, что после занятий я выходила обессиленная. Со временем научилась с этим справляться и поняла, что родители обязательно должны поддерживать своих детей в их начинаниях. Часто папы и мамы думают, что занятия у детей лёгкие, и тогда я предлагаю им присоединиться к нам. Самое простое — это и самое сложное, взрослые уже через 20 минут после начала тренировки жаловались, что у них нет сил. Такой опыт заставляет их уважительнее относиться к своим детям. Они начинают с ними разговаривать о той же тренировке не формально, а предметно, спрашивают о каких–то конкретных моментах занятий, об испытываемых чувствах. Это важно. Я когда–то сама с этого начинала.

Наталья рассказывает, что её работа над собой началась с того момента, как она пришла в секцию карате, где занимались её сыновья Иван и Матвей. Как–то ребята отказались продолжать тренировки, потому что им было тяжело, и тогда она им сказала: «Значит, пойдём вместе». И они пришли на занятие втроём. После многих месяцев занятий Наталья получила зелёный пояс, и это притом, что она пришла в спорт в 40 лет. Всё это принесло свои плоды, Матвей не единожды становился чемпионом России. Ему сейчас 28 лет, а Ивану — 30. Сыновья живут в Питере, и каждый нашёл своё место в обществе.

– Приобретённые в детстве навыки помогают во взрослой жизни, — уверена тренер. — На каждой тренировке я говорю детям, что они должны отслеживать своё состояние, прислушиваться к тому, как реагирует тело. Этот навык потом позволит им понимать чувства других. Более того, подвигнет к изучению физиологии человека, его реакций на те или иные ситуации.

Наталья Николаевна на занятиях с дошколятами не сюсюкает, разговаривает с ними как со взрослыми. Она даёт им навыки выживания в нашем сложном мире, подготавливая к неожиданностям, которые могут подстерегать на улице, в подъезде, квартире.

Тренировки для детворы пролетают как один миг, хотя на самом деле длятся около двух часов. Они всегда проходят в форме игры. Занятия не похожи друг на друга, в них всегда появляется что–то новое. Отчасти это зависит от состава группы и уровня её подготовки. Детям даётся возможность попробовать что–то более сложное, и таким образом они учатся анализировать сложившуюся ситуацию.

– «Я могу» — именно это должен понять для себя ребёнок, — резюмирует Наталья Авдонина и добавляет: «Я могу, особенно когда хочу что–то делать». В этом маленькая часть успеха...