Экстремальный спорт

Этот проект увидел свет благодаря норильской местной общественной организации по поддержке детско–юношеского хоккея «Хоккей — детям». В марте 2020 года проект «Дворовой спорт на Крайнем Севере» стал победителем конкурса Фонда президентских грантов.

Новая жизнь

А началось всё пару лет назад. Благодаря средствам благотворительной программы «Норникеля» «Мир новых возможностей» и активным папам и мамам во дворе на ул. Комсомольской, 7, появилась новая хоккейная коробка с раздевалкой и освещением. Тогда на эти цели общественники получили пять миллионов рублей. В марте 2019–го неугомонные активисты уже приступили к демонтажу старого сооружения.

Стараниями родителей преобразился и двор: раскрасили унылые серые стены подстанции, со временем появились дополнительные лавочки и урны. Теперь за порядком здесь следят не только активисты, но и родители, чьи дети приходят сюда играть: зимой — в хоккей, а летом — в футбол. До пандемии спортплощадка не пустовала: с началом холодов здесь заливали лёд, регулярно чистили снег, встречались, общались, заводили добрососедские отношения. В заливке катка помогали наши пожарные.

Спорт — в массы

Елена Дудченко, супруга руководителя проекта Дмитрия и мама троих юных хоккеистов, говорит, что идею эту подсказала собственная семейная жизнь, а также опыт друзей и знакомых. Семья Дудченко считает, что жить нужно так, чтобы было интересно. А во многих норильских семьях остро встаёт вопрос: чем увлекательным заняться в выходные, как организовать свой досуг и сделать что–то полезное? Лучшая идея — активный семейный отдых. Даже изобретать велосипед не нужно: рядом есть отреставрированная хоккейная коробка, которую нужно сделать интересной для своих соседей и привлечь на неё детвору из соседних дворов.

Для нашего заполярного города особенно важно развивать дворовый спорт. Ведь девять месяцев в году активность большинства горожан связана только с маршрутом «работа — дом — работа» и с сопровождением младших детей на кружки и секции. И хотя хоккей — дорогое удовольствие, тем не менее горожане признаются, что если бы у них во дворе была такая же коробка, то выходить на свежий воздух они бы стали чаще.

На реализацию проекта заметно повлияла пандемия. Под запретом оказалось буквально всё, активная жизнь в городе замерла. Нельзя было собирать людей на выполнение работ, организовывать детей и волонтёров для проведения акций и участия в мероприятиях.

Изначально в рабочую группу проекта вошли шесть человек, но вскоре к ним присоединились ещё около 40 волонтёров. Воплощать задуманное в жизнь начали в апреле 2020 года, но дело продвигалось трудно. Попробовали запустить несколько онлайн–конкурсов — не пошло: люди устали от дистанционного общения, да и проект не про сидячий образ жизни.

Но неудачи активистов никогда не останавливали, а спортсменов и их родителей — тем более: некоторые мероприятия удалось провести летом. После ослабления ограничительных мер планируются хоккейные матчи, в которых, по задумке организаторов, будут участвовать представители различных организаций: детских садов, спортивных и общеобразовательных школ, а также досуговых учреждений.

– Мы просто вышли во двор и предложили всем, кто там был, присоединиться к нам, — говорит Елена Дудченко. — Собрались те, кто является друг другу соседями, кто живёт в одном доме, но в разных подъездах. Эти люди время от времени пересекаются во дворе и вольно или невольно друг с другом общаются. Мы немного упорядочили это общение и организовали людей в команды игроков и болельщиков, проведя матч по футболу. А для тех, кому футбол не близок, устроили «Весёлые старты». Эти мероприятия проходили с соблюдением всех ограничительных норм и требований. Вспомнили общественники и множество активных уличных игр, таких как лапта, классики, резиночка, и научили играть в них детей и родителей. Активно помогали им педагоги центра развития личности «Старт», которые провели серию мастер–классов по паркуру и современному уличному танцу.

– Осенью из–за погоды мы не смогли вовремя залить лёд в хоккейной коробке: сначала было очень тепло, а потом резко похолодало. Сделали это гораздо позже, подстроившись под погодные капризы. Из–за этого каких–то серьёзных хоккейно–спортивных встреч нам провести не удалось, но зато катания на коньках состоялись, а после обильных снегопадов прошли субботники, — делится Елена Дудченко.

Совместный досуг

Проект «Дворовой спорт на Крайнем Севере» предполагал проведение ликбеза для родителей по организации различных мероприятий. На онлайн–площадке была запущена программа «Создай событие», но родители особой активности не проявили, зато пришли подростки. И командой проекта было решено не ограничивать полёт фантазии участников: придумывать можно было любое мероприятие, акцию, игру. Так прошёл турнир по виртуальному футболу. Сейчас идёт подготовка к реальному футбольному матчу, который с большой долей вероятности пройдёт в спортхолле «Айка». Участвовать в нём будут любительские команды подростков.

До окончания срока реализации проекта планируется также провести ряд просветительских мероприятий, в том числе и спортивную интеллектуальную игру «Где логика?». Она пройдёт в проектном офисе «Живой Север» на ул. Комсомольской, 10. Запланированы товарищеские встречи по хоккею и футболу, а также игры в футбол в валенках и множество других интересных событий.

– Первое время люди присутствовали на уличных мероприятиях больше как зрители или наблюдатели. Сейчас они всё чаще становятся активными участниками того или иного события, и у них появляется желание не разово участвовать в акции, а делать это регулярно, — говорит Елена и продолжает: — В феврале мы провели турнир по мини–футболу среди любительских команд. На 20 марта запланирован снежный праздник во дворе на ул. Комсомольской, 3 и 7, — в ближайшее время начнём обустраивать горку для игр. В начале апреля пройдёт хоккейный матч между любительскими командами.

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Полезные дворы

Успешный путь большинства советских спортсменов начинался именно с дворового спорта. Деревянные коробки, которые были практически в каждом дворе, никогда не пустовали. А в их отсутствие игровую территорию обозначали или символическими воротами из снега и камней, или школьными портфелями.

Правительство СССР поддерживало любые спортивные инициативы жителей и всячески шло навстречу неугомонным любителям здорового образа жизни. В первую очередь это делалось потому, что развитие дворового спорта имеет социальную составляющую — объединяет взрослых и детей, приобщает их к уличным занятиям, полезным для здоровья. А это в свою очередь влияло на снижение уровня преступности в отдельно взятом дворе, в частности на уменьшение случаев хулиганства и вандализма.

Другой побочный эффект заключался в том, что жители, поддерживая свою дворовую хоккейную или футбольную коробку в рабочем состоянии или видя, как это делают их соседи, сами начинают бережнее относиться к общему имуществу. Кстати, семьи, у которых есть общее хобби, и ссорятся реже.

У современной молодёжи появились свои уличные тренды и направления, например кроссфит, для занятий которым подходят любые подручные средства. В особом почёте у молодёжи, предпочитающей ЗОЖ, — воркаут или занятия на турниках и тренажёрах. Увлечённые паркуром отлично используют для своих целей детские и спортивные площадки. И хотя заниматься этими видами спорта можно в основном в тёплое время года, современная молодёжь не ищет лёгких путей и постепенно начинает адаптировать эти направления и к холодам.