Этап Мирового тура по кёрлингу на Таймыре перенесён на 2021 год

По сообщению президента Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева в ноябре этого года не состоится Международный турнир по кёрлингу Arctic Cup, он перенесён на 2021 год. По традиции международный этап Мирового тура проходит на Таймыре в конце мая, но из-за эпидемиологической обстановки в стране его планировали провести осенью.

«В этом году турнир проводиться не будет. Сейчас всё внимание региона обращено на решение проблемы по устранению последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске», - прокомментировал Свищев в телефонном разговоре.