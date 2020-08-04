МАУ ИЦ «Норильские новости»

Этап Мирового тура по кёрлингу на Таймыре перенесён на 2021 год

Этап Мирового тура по кёрлингу на Таймыре перенесён на 2021 год

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Этап Мирового тура по кёрлингу на Таймыре перенесён на 2021 год

Этап Мирового тура по кёрлингу на Таймыре перенесён на 2021 год

По сообщению президента Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрия Свищева в ноябре этого года не состоится Международный турнир по кёрлингу Arctic Cup, он перенесён на 2021 год. По традиции международный этап Мирового тура проходит на Таймыре в конце мая, но из-за эпидемиологической обстановки в стране его планировали провести осенью.

«В этом году турнир проводиться не будет. Сейчас всё внимание региона обращено на решение проблемы по устранению последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске», - прокомментировал Свищев в телефонном разговоре.

4 августа в 15:44 510
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