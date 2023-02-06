Юниоры Норильска завоевали пять медалей в первенстве края по боксу

Норильчане сумели завоевать победу сразу в нескольких категориях. Так, Денис Карасёв стал лучшим среди боксёров 54 кг. Он провёл два боя, в первом победив представителя Красноярска техническим нокаутом уже во втором раунде. В финале также техническим нокаутом, но уже в третьем раунде, одержал верх над принципиальным соперником, финалистом первенства России Артёмом Назаровым.

Лидером в одной из самых тяжёлых категорий, 92 кг, стал наш спорстмен Олег Ключагин. В финальном бою он был сильнее представителя Ужура.

Ещё трое норильских боксёров на турнире завоевали бронзовые медали. Богдан Ковальчук занял третье место в весовой категории 67 кг (все вышеназванные спортсмены тренируются в спортшколе № 4 у Максима Трофимова и Владимира Лазника), а Вольф Рамазанов, выступавший в категории 51 кг, воспитанник спортшколы № 5, наставник Владислав Васильев. Также бронзу завоевал норильчанин Сулейман Аманаджиев (в категории 54 кг), тренирующийся в центре Olymp у Ботиржона Абдуллаева.