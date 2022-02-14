Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»

Помимо выступлений юниоров зрители увидели поединки титулованных спортсменов, среди которых чемпион мира 2021 года (фулл-контакт), чемпион России 2020 и 2021 годов мастер спорта России Иван Зиновьев; серебряный призёр чемпионата мира 2021 года (фулл-контакт), чемпион России 2020 и 2021 годов мастер спорта России Кристина Прохорова; бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года (фулл-контакт), мастер спорта России, чемпион России 2020 и 2021 годов Александр Одинокий.

На церемонии открытия турнира с приветственным словом выступил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. «Мы рады приветствовать участников соревнований. Всем спортсменам хочется пожелать выполнить те задачи, которые перед вами поставили тренеры, а также задачи, которые вы ставите сами себе. При этом, вне зависимости от результата, самое главное, чтобы вы получили удовольствие», – отметил он.

Норильские кикбоксёры в последний раз выезжали на этот турнир в 2019-м и с тех пор сумели улучшить свои показатели. В этот раз в ходе напряжённых боёв они завоевали сразу пять медалей: в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории 81 кг праздновал победу Василий Чернявский; Степан Гришанин в категории 45 кг завоевал серебро; на вторую ступень пьедестала почёта в разделе лайт-контакт (категория 24 кг) поднялся Алихан Шихвелиев. Ещё две медали – бронзовые – получили в разделе лайт-контакт (в категориях 27 и 33 кг) Агамирза Ализаде и Давид Джафаров.

Георгий Гришанин, президент Федерации кикбоксинга Норильска, один из тренеров заполярной команды, отметил, что доволен выступлением спортсменов, тем более учитывая растущие результаты: «Так, Степан Гришанин в 2019-м взял бронзу в лайт-контакте, а сейчас – серебро в самом серьёзном разделе, фулл-контакте, настоящем взрослом кикбоксинге. У нас впереди большие планы, которые мы намерены так же мощно реализовать.

Георгий Гришанин поблагодарил старшего тренера Федерации Амалу Иззатали оглы Исмаилову за качественную подготовку спортсменов к соревнованиям, выразил признательность специалистам управления по спорту администрации Норильска и начальнику управления Михаилу Голубу лично, а родителям юных бойцов сказал спасибо за поддержку в организации выезда на соревнования.

Следующий выезд сборной Норильска запланирован на 23 марта: кикбоксёрам предстоит выступление на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа в Красноярске, что в случае успеха позволит им выйти на чемпионат и первенство России в середине апреля.