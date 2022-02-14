МАУ ИЦ «Норильские новости»

Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»

Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»

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Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»

В рамках турнира медали разыгрывали в дисциплинах: фулл-контакт, лоу-кик, поинтфайтинг и лайт-контакт. Соревнования собрали более 500 участников из 16 регионов России.

Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»Юные кикбоксёры Норильска успешно выступили на ХХ Всероссийском турнире «Кубок Сибири»

Помимо выступлений юниоров зрители увидели поединки титулованных спортсменов, среди которых чемпион мира 2021 года (фулл-контакт), чемпион России 2020 и 2021 годов мастер спорта России Иван Зиновьев; серебряный призёр чемпионата мира 2021 года (фулл-контакт), чемпион России 2020 и 2021 годов мастер спорта России Кристина Прохорова; бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года (фулл-контакт), мастер спорта России, чемпион России 2020 и 2021 годов Александр Одинокий.

На церемонии открытия турнира с приветственным словом выступил министр спорта Красноярского края Денис Петровский. «Мы рады приветствовать участников соревнований. Всем спортсменам хочется пожелать выполнить те задачи, которые перед вами поставили тренеры, а также задачи, которые вы ставите сами себе. При этом, вне зависимости от результата, самое главное, чтобы вы получили удовольствие», – отметил он.

Норильские кикбоксёры в последний раз выезжали на этот турнир в 2019-м и с тех пор сумели улучшить свои показатели. В этот раз в ходе напряжённых боёв они завоевали сразу пять медалей: в разделе фулл-контакт с лоу-киком в весовой категории 81 кг праздновал победу Василий Чернявский; Степан Гришанин в категории 45 кг завоевал серебро; на вторую ступень пьедестала почёта в разделе лайт-контакт (категория 24 кг) поднялся Алихан Шихвелиев. Ещё две медали – бронзовые – получили в разделе лайт-контакт (в категориях 27 и 33 кг) Агамирза Ализаде и Давид Джафаров.

Георгий Гришанин, президент Федерации кикбоксинга Норильска, один из тренеров заполярной команды, отметил, что доволен выступлением спортсменов, тем более учитывая растущие результаты: «Так, Степан Гришанин в 2019-м взял бронзу в лайт-контакте, а сейчас – серебро в самом серьёзном разделе, фулл-контакте, настоящем взрослом кикбоксинге. У нас впереди большие планы, которые мы намерены так же мощно реализовать.

Георгий Гришанин поблагодарил старшего тренера Федерации Амалу Иззатали оглы Исмаилову за качественную подготовку спортсменов к соревнованиям, выразил признательность специалистам управления по спорту администрации Норильска и начальнику управления Михаилу Голубу лично, а родителям юных бойцов сказал спасибо за поддержку в организации выезда на соревнования.

Следующий выезд сборной Норильска запланирован на 23 марта: кикбоксёрам предстоит выступление на чемпионате и первенстве Сибирского федерального округа в Красноярске, что в случае успеха позволит им выйти на чемпионат и первенство России в середине апреля.

Текст Татьяна Зачупейко
Фото участников соревнований
14 февраля в 12:20 350
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