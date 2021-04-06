Юные норильские борцы привезли шесть медалей с первенства региона по вольной борьбе

В первенстве края, проходившем в Назарово, выступили 345 спортсменов 12–13 лет. Честь нашего города защищали десять воспитанников спортшколы № 4 (тренеры атлетов — Александр Овчинников, Александр Горган, Казбек Баскаев, Дмитрий Муганцев) и сразу трое из них завоевали золотые медали в своих весовых категориях: Екатерина Зеленкова, Виктория Карасёва и Ростислав Кривоколиско. Ильдар Зиядов стал серебряным призёром первенства, а Илья Овчинников и Мирослав Могоряну — бронзовыми. Ещё два спортсмена в споре за бронзу, к сожалению, проиграли.

– Это хороший результат, на который мы, в принципе, рассчитывали, — поделился Александр Овчинников. — Приятно, что хороший результат показали и девушки, у обеих — высшая ступень пьедестала.

Поскольку по этому возрасту первенство Сибири не проводится, победители не смогут побороться за звание лучших в Сибирском федеральном округе. Сейчас ребятам предстоит подготовка к местным соревнованиям, которые закроют спортивный сезон — 25 апреля в спортзале «Горняк» пройдёт турнир «Приз Талнаха» памяти Авраамия Завенягина. А затем ребята с тренерами отправятся в летний лагерь.