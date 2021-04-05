Юные норильские хоккеисты стали призёрами первенства Красноярского края

Первая команда норильчан из четырёх матчей, проведённых в группе, выиграла три. Одну за другой наши ребята одолели зеленогорскую «Юность» – 25:0, команду спортшколы Саянского района – 8:2 и красноярский «Рассвет» – 16:2. А вот игра против красноярского «Сокола» для норильчан была неудачной и завершилась со счётом 2:13.

Тренеры команды отметили, что соперничество с «Соколом», по праву считающейся сильнейшей командой края с игроками этого возраста, предсказуемо было сложным, и уступили норильчане по делу.

После этой игры заполярная дружина заняла в своей группе второе место и получила право провести матч за бронзу против второй красноярской команды из второй группы – «Рассвет-3», в котором победили со счётом 6:2. Лучшим игроком нашей команды признан Севастьян Тепляков.

К сожалению, вторая команда норильчан выступила менее успешно, заняв по итогам соревнований лишь восьмое место.